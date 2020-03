Informacija za lovce: delci metorja naj bi padli blizu Novega mesta

Po izračunih omenjene spletne strani, naj bi se to zgodilo na območju med Novim mesto in Mirno Pečjo. Natančneje, kritično območje iskanja se nahaja med kraji Jablan, Prečna in Češča vas. "To je bil velik dogodek, na razpolago je tudi veliko podatkov, zato lahko stavimo, da bodo lovci na meteorite s celega sveta prišli na lov v Slovenijo. Če vas sodelovanje v lovu zanima, se pridružite novoustanovljeni Facebookovi skupini Strewnify Europe,"so zapisali na strani. Novo mesto in okolice bi lahko tako vsaj za nekaj časa postala priljubljena destinacija za navdušence nad meteoriji oz. meteoriti.