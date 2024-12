"Verjamem, da je ena velikih bolečin marsikoga v tej državi to, da informacije iz moje varnostne službe ne odtekajo nikamor," je poudaril. O odtekanju informacij iz centra za varovanje in zaščito se je takrat pogovoril tudi z nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar , a si je zato pridelal kazensko ovadbo in postopek pred Komisijo za preprečevanje korupcije, je dodal.

Kot je dodal, mu je zaradi omenjenega dogodka popolnoma jasno, da informacijska varnost v varnostni službi ne odraža želenega stanja, zato je v izogib temu, da bi se vtikal v delo policije, organiziral službo tako, da so bile informacije na varnem in še danes so.

Premier je odgovoril, da je bil ob nastopu mandata deležen opozoril, da zaradi politizacije iz mandata prejšnje vlade iz centra za varovanje in zaščito odtekajo informacije. Tovrstnim opozorilom sprva ni verjel, dokler ni nekdo na njegovi prvi službeni poti v tujino pred hotelom fotografiral njegovega mladoletnega sina, in to točno ob tisti uri, ko je njegov sin stopil iz hotela.

Vida Čadonič Špelič (Nsi) je premierja vprašala o nespoštovanju državnih institucij. Spomnila je, da predsednik vlade po 14. členu zakona o vladi vodi vlado, usmerja njeno delo, pa tudi odgovarja za njeno delo. "Zato vas sprašujem, kaj ste delali več kot dve leti, da ste nekatere državne organe, predvsem nadzorne, razgradili in so postali nevarni sebi in državljanom in državljankam," je vprašala Goloba.

Golob sicer verjame, da bo z ukrepi, ki jih je danes napovedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in ki jih bo izpeljal generalni direktor policije, tudi v tistih službah, kjer stvari še vedno ne delujejo, na podlagi reorganizacije prišlo do izboljšanja varnosti in učinkovitosti delovanja.

Poslanec opozicijske SDS Rado Gladek je premierju zastavil vprašanje o rušenju temeljev pravne države. Spomnil je, da se je Golob pred volitvami zavezal k spoštovanju pravne države, vlada je ob nastopu obljubljala tudi reforme za izboljšanje dostopa do javnih storitev, med katerimi je izpostavil zdravstvo in socialno varnost. A namesto napovedanih reform so državljani in gospodarstvo deležni dodatnih davčnih in administrativnih obremenitev, vlada pa večino zakonov vlaga po hitrem postopku in s tem onemogoča strokovno in javno razpravo, je opozoril Gladek.

Premierju je med drugim očital, da se izogiba pričanjem pred preiskovalnimi komisijami, neodvisne institucije, ki ugotavljajo nezakonitosti pri delu ministrov in premierja, pa disciplinira z odvzemom sredstev za njihovo delovanje ali za dokazane nepravilnosti krivi uradnike, je bil kritičen Gladek. Zanimalo ga je, kdaj bo premier priznal, da vlada ni izpolnila nobene predvolilne obljube in kdaj bo premier poklical na odgovornost ministre, ki evidentno kršijo zakonodajo.

"Če kdo ruši pravno državo, če kdo poziva dobesedno k linču poimensko sodnikov in sodnic, je to izključno samo ena stranka in ta stranka nima prav nobene pravice, da se kadarkoli sklicuje na tisto, kar sama aktivno in javno ruši vsak dan," je Gladku odgovoril Golob.