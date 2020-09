Zaposleni v Službi za varnost in zdravje pri delu so v sodelovanju z gasilsko enoto UKC Ljubljana informacije, kako ravnati ob požaru v bolnišnici, združili v kratkem filmu. Gre za delno evakuacijo bolnikov v primeru požara na Očesni kliniki v Ljubljani. Ker je to prvi takšen izobraževalni film pri nas in v sosednjih državah, bo gotovo služil kot pomoč vsem zaposlenim, ne le v naših, ampak tudi v drugih bolnišnicah.