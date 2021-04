Informacijska pooblaščenka: Kacin znova zavajal javnost

Nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin je v oddaji 24UR ZVEČER pred dvema dnevoma izjavil, da je zaupanje v cepljenje na visoki ravni, a da so imeli težavo, "ki se imenuje informacijski pooblaščenec za informacije javnega značaja." Ta je po besedah Kacina kot institucija blokiral 140 tisoč prijav in ni dovoljeval vpogleda v bazo podatkov. "Šele prejšnji teden je prišlo do deblokade , po tem ko sem povzdignil glas in povedal, da to nikakor ni v dobro ljudi," je dejal.

V oddaji je tudi izpostavil, da so šli "vsi ti tedni in meseci v nič, ker se je ta institucija tako odločila in to blokirala. NIJZ je sedaj pripravil program, preko katerega mora znova kontaktirati vse, ki so se prijavili, in jih po navodilu te institucije vprašati, ali se želijo cepiti. Takrat so se vsi prijavili za to, da bi se cepili," je še povedal nacionalni koordinator.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik se je zdaj odzvala na besede Jelka Kacina in dejala, da je nacionalni koordinator znova zavajal javnost. Prelesnikova je dejala, da je edina resnica v koordinatorjevi izjavi ta, da NIJZ dela na pripravi programa, ki bo končno omogočal centralizirano naročanje na cepljenje in s tem odpravil zmedo ter poenotil izvajanje cepljenja. "Vse ostale navedbe so v celoti netočne in zavajajoče ter kažejo na popolno nepoznavanje in zaskrbljujoče dejstvo slabega poznavanja sistema naročanja na cepljenje, čeprav bi bilo pričakovati, da je prav to osnovna naloga nacionalnega koordinatorja za cepljenje," je kritična.