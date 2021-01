Nadzor ni odkril nezakonitih vpogledov Policije v osebne podatke politikov

Informacijska pooblaščenka med nadzorom nad vpogledi policistov v evidence politikov ni odkrila nepravilnosti glede zagotavljanja sledljivosti obdelave osebnih podatkov. Odkrili niso niti sistematičnih nezakonitih vpogledov uslužbencev Policije v osebne podatke politikov, razkriva Dnevnik.

V uradu informacijske pooblaščenke so zaključili inšpekcijski nadzor glede zakonitosti vpogledov v osebne podatke 44 slovenskih politikov, med katerimi so bili tudi vsi predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin. Nadzor ni odkril sistematičnih in množičnih nepooblaščenih vpogledov, so pa pri nadzoru ugotovili dva suma nepooblaščenih vpogledov dveh policistov, poroča Dnevnik. Preiskava je pokazala, da je v obdobju od začetka leta 2019 do februarja lani podatke 44 politikov obdelovalo 700 različnih uslužbencev Policije, pri tem je večina pri svojem delu pregledovala podatke le enega politika. Nadzor je pokazal tudi, da je podatke posameznega politika lahko obravnavalo 50 ali celo več kot 100 policistov, vendar je šlo v teh primerih za situacije, v katerih je Policija opravljala varovanje oseb ob različnih dogodkih, še navaja Dnevnik.

icon-expand Člani Knovs so nenapovedano obiskali NPU. FOTO: Kanal A

Sum nezakonitih vpogledov so v okviru nadzoru potrdili pri dveh uslužbencih Policije. Pri tem je v enem primeru Policija že pred začetkom inšpekcijskega nadzora sama zaznala sum nezakonite obdelave osebnih podatkov in podala predlog za uvedbo postopka o prekršku, drugi sum pa je odkrila informacijska pooblaščenka in sprožila prekrškovni postopek po uradni dolžnosti. Postopka še nista zaključena. Spomnimo, da je urad informacijske pooblaščenke uvedel inšpekcijski nadzor, po tem ko so februarja lansko leto trije člani Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb nenapovedano obiskali prostore Nacionalnega preiskovalnega urada zaradi sumov, da naj bi tedanji premier Marjan Šarec in državni sekretar Damir Črnčec zlorabila NPU za prisluškovanje nekaterim politikom iz SMC in Desusa, ki so se tedaj z Janezom Janšo pogajali o morebitni koaliciji, kar pa so na NPU ostro zavrnili.

Trenutni državni sekretar za državno varnost Žan Mahnič iz vrst SDS, ki je bil februarja član Knovsa, je trdil, da je policija sistematično nepooblaščeno vpogledovala v osebne podatke poslancev in ministrov. Odmevale pa so tudi njegove besede tedanji generalni direktoriciTatjani Bobnar, ki jo je Mahnič pozval, naj "pomisli na svojo prihodnost", potem ko Bobnarjeva na vprašanja o operativnem delu ni odgovorila, saj naj bi člani Knovsa zahtevali tudi podatke, do katerih niso bili upravičeni.

Na poročanje Dnevnika se je na družbenih omrežjih že odzval Šarec in zapisal, da so "žal takrat temu nasedli tudi nekateri politiki iz naše vlade in še kdo. Slovenska Policija je kljub poskusom diskreditacije in uničevanja (zaenkrat še) profesionalna organizacija. Teoretičarji zarot so pa prav tisti, ki jo poskušajo uničiti."