'Poslanec Jožef Horvat je bil v enakem položaju kot vseh drugih 178 Jožefov Horvatov'

Obdelavo osebnih podatkov poslanca je zato posebej preverila informacijska pooblaščenka (IP) in ugotovila, da je bil vpogled v osebne podatke zakonit. "IP je ugotovil, da je policist PP Murska Sobota dne 24. 12. 2019 ob 23:24:43 na zaprosilo policijske patrulje v aplikacijo vpisal iskalne parametre za osebo z imenom in priimkom Jožef Horvat, saj je patrulja PP Murska Sobota izvajala terensko policijsko nalogo za konkretno osebo, zato je morala preveriti njene osebne podatke," je v pojasnilu zapisala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Ko policist opravi takšno poizvedbo, se na podlagi iskalnih parametrov imena in priimka iz centralnega registra prebivalstva in registra stalnega prebivalstva pridobijo osebni podatki o vseh osebah, ki ustrezajo iskalnemu parametru. Na zaslonu se mu izpišejo vse osebe z iskanim imenom in priimkom, njihove EMŠO-številke, datumi rojstva, države in kraji rojstva, podatki o prebivališču in državljanstvu. Policist nato iz nabora podatkov določi, od katere osebe potrebuje kakšne podrobnosti – denimo seznam naslovov, davčno številko, spremembo imena, seznam vozil, seznam slik osebe z listinami in podobno. Sistem pa vse to zabeleži.

Policija obravnavala konkretnega Jožefa Horvata, a ne poslanca

V konkretnem primeru Jožefa Horvata tako iz policijskih dnevnikov izhaja, "da je policist dne 24. 12. 2019 ob 23:24:43 naredil poizvedbo po imenu in priimku Jožef Horvat, nato pa je iz nabora vidnih podatkov nadaljeval obdelavo podatkov točno določenega Jožefa Horvata, ki ga je takrat dejansko obravnavala policija, to pa ni bil poslanec". Vse nadaljnje oziroma podrobne obdelave so se nato zabeležile zgolj v dnevniku obdelav, ki se nanaša na konkretnega Jožefa, ki je bil v policijski obravnavi. "Poslanec Jožef Horvat je bil torej v povsem enakem položaju kot vseh drugih 178 od skupno 180 Jožefov Horvatov v Sloveniji, saj je bil v policijskem postopku točno določen in identificiran Jožef Horvat, ki pa ga s poslancem povezuje zgolj ista kombinacija imena in priimka," je poudarila Prelesnikova.

Torej, vsakič, ko nekdo v registru išče določeno osebo zgolj po imenu in priimku, se v dnevniku obdelava zabeleži pri prav vseh osebah s tem imenom in priimkom. "To pomeni, da bi v primeru zahteve za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki vseh z istim imenom in priimkom (konkretno npr. vsi Jožefi Horvati), vsi od upravljavca dobili izpis, ki bi izkazoval ta isti vpogled," je pojasnila informacijska pooblaščenka. Kot je še dodala, je zaradi sledljivosti obdelave in omogočanja poznejšega ugotavljanja kateri uporabniki (v tem primeru policisti) so dostopali do osebnih podatkov vseh soimenjakov, nujno, da se tudi take obdelave zabeležijo v dnevniku. Vse nadaljnje poizvedbe pa so ustrezno zabeležene zgolj pri tistemu, kjer je nadaljnja obdelava potekala.

Policijski vpogledi v osebne podatke 45 politikov zakoniti

Poleg poslanca Jožefa Horvata je s svojim seznamom vpogledov mahal tudi Franc Kangler, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. "Zloraba Policije? Kdo in zakaj je v nedeljo 24.5.2020 ob 17... uri 38 krat vpogledal v moje osebne evidence," se je spraševal, ne da bi pomislil, da je šlo morda za napako, saj je bilo vseh 38 vpogledov na točno določeno stotinko sekunde.