Informacijska pooblaščenka uvedla postopek proti kabinetu premierja Janše

Informacijski pooblaščenec (IP) je po prejemu več prijav državljanov že v petek, 17. 12. 2021, zoper kabinet predsednika Vlade RS uvedel inšpekcijski postopek, v katerem bo ta moral pojasniti predvsem pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov naslovnikov pisma ter način obdelave in obveščanja posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov, je sporočila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik . "Gre za osnovne elemente z Evropsko uredbo o varstvu podatkov (GDPR) skladne obdelave osebnih podatkov, po katerih mora biti vsaka obdelava zakonita, poštena in transparentna."

Spomnimo, predsednik vlade Janez Janša je državljanom poslal pismo, v katerem se tistim, ki so se že cepili proti covidu-19, zahvaljuje, ostale pa vljudno prosi, da o tem razmislijo. "Naj bo to vaša svobodna, a odgovorna odločitev," je pozval in spomnil na dneve cepljenja, ki so se pričeli v nedeljo.