Informacijski pooblaščenec: Janković Vučiću pisal zasebno

Informacijski pooblaščenec (IP) je pismo ljubljanskega župana Zorana Jankovića vzel pod drobnogled na podlagi prijave, a so ugotovili, da pogoji za informacijo javnega značaja niso izpolnjeni. Občina namreč ne razpolaga z zahtevanim pismom, "hkrati pa tudi ne gre za pismo, ki po vsebini sodi v delovno področje organa," so pri pooblaščencu zapisali v obrazložitev odločbe.

Pooblaščenec je opravil tudi razgovore in tako imenovan ogled in camera (poseben procesni institut, ki pooblaščencu omogoča, da sam oceni in presodi dejstva, ki se nanašajo na možne škodljive posledice, ki bi nastale ob razkritju zahtevanih podatkov).

Janković je pojasnil, da je to njegovo osebno pismo, ki ga je narekoval, ko je bil doma. Ko ga je dobil na vpogled, ga je prebral, podpisal in sporočil vodji kabineta, naj ga pošlje. Poudaril je, da je pismo osebno, odraz prijateljstva in da ga zato ne da na vpogled.