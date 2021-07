Informacijski pooblaščenec začel inšpekcijski postopek o aplikaciji NIJZ

Informacijski pooblaščenec kot nadzorni organ za varstvo podatkov sicer ne more presojati, kdaj je zahteva glede pogoja PCT potrebna in primerna, Svetovna zdravstvena organizacija pa na svoji spletni strani navaja, da raziskave o dejanski zaščiti cepiva pred okužbo in nevarnostjo prenosa okužbe še tečejo. "S tem je vsekakor povezano vprašanje sorazmernosti in nediskriminacije omejevanja gibanja necepljenim posameznikom pod drugačnimi pogoji kot cepljenim. V prvi vrsti mora zato najprej stroka jasno in sorazmerno opredeliti, kdaj oz. v katerih primerih je zahteva glede izpolnjevanja pogoja PCT smiselna, potrebna in primerna glede na obstoječa strokovna in medicinska stališča. Drugo vprašanje pa je sam obstoj pravne podlage, da tak pogoj preverja vsak organizator prireditev in se posledično s temi podatki seznanijo prav vsi, ki preverjajo vstopnice ali denimo izvajajo zasebno varovanje prireditev."



Ob tem Prelesnikova opozarja, da morata vsako omejevanje gibanja in delovanja posameznikov ter s tem povezana obdelava osebnih podatkov vedno biti skladna z ustavo in ne smeta potekati na zalogo, če se iste cilje lahko doseže z milejšimi ukrepi. "Prav tako je z vidika načela sorazmernosti treba razčistiti, ali je primerno, da se posameznim ponudnikom storitev naloži pooblastila za preverjanje tega pogoja. Za vsako tovrstno aplikacijo, ki jo zasnuje država, je ob vseh navedenih predpogojih treba vsekakor poskrbeti, da je ustrezno zakonsko urejena, upoštevajoč Ustavo, Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Zakon o elektronskih komunikacijah," je še zapisala v izjavi za javnost.