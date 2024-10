Informacijski sistem še vedno onesposobljen, za napadom naj bi stali Rusi

Izsiljevalsko programsko opremo Babuk naj bi razvila skupina rusko govorečih hekerjev, kriminalna združba Team Babuk. Prvič so jo zaznali v začetku leta 2021, "zaslovela" pa je s svojimi prefinjenimi napadi in dvojno taktiko izsiljevanja. Napadalci poleg šifriranja datotek grozijo tudi z razkrivanjem občutljivih podatkov, če odkupnina, ki jo zahtevajo v kriptovaluti, ne bo plačana. Po navedbah GitHuba, razvijalca programske opreme, so vzpostavili celo svojo spletno stran, na kateri so v preteklosti že objavili podrobnosti o žrtvah, ki niso hotele plačati.

Skupino povezujejo s številnimi obsežnimi kibernetskimi napadi, usmerjenimi na različne sektorje, kot sta računalništvo in finance. Aprila 2021 so na primer iz sistema policijske uprave v Washingtonu ukradli več kot 250 GB podatkov in grozili, da bodo izdali občutljive podatke. V zameno so zahtevali štiri milijone dolarjev odkupnine (3,7 milijona evrov), poroča CNN.

Kot mnoge podobne skupine tudi Babuk deluje po modelu Ransomware-as-a-Service (RaaS), kjer svoje storitve ponujajo drugim kibernetskim kriminalcem za delež odkupnine.