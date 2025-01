Informativa 2025: Kakšno pot bodo izbrali bodoči dijaki in študentje?

Mesec dni pred informativnimi dnevi so se učenci in dijaki zgrnili na Gospodarsko razstavišče, kjer poteka že 16. sejem izobraževanja in poklicev Informativa. V svoje klopi jih je vabilo več kot 300 srednjih šol in fakultet, poklicne priložnosti so jim predstavljala podjetja, ki se morajo zaradi pomanjkanja delovne sile vse bolj zanašati na tuje delavce. Ob kadrovski stiski v vojski, policiji in domovih za starejše pa so nove zaposlene iskali tudi ministri.