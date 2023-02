Informativni dan nekoliko drugače: preiskava 'umora' in druženje s specialci

"V Policijski akademiji ima izobraževanje dolgo brado," je dejal pomočnik direktorja Policijske akademije Danilo Jamer, saj izobraževanja za može (in ženske) v modrem potekajo že več kot 50 let. A pot do policijskega naziva ni tako zelo lahka. Še pred sprejemom na študij bodoče učence čaka sprejemni izpit, nato pa morajo opraviti še psihofizične teste ter varnostno preverjanje. Prav tako morajo imeti vsi kandidati vozniški izpit kategorije B, ne smejo imeti dvojnega državljanstva, pripadati politični stranki, ne smejo biti pravnomočno obsojeni ipd.

Na preizkusu telesnih zmogljivosti, ki ga mora opraviti kandidat, preverjajo telesne lastnosti, kot so hitrost, eksplozivnost, usklajenost gibov in prenos obremenitev, pa tudi vzdržljivost mišic ter srčno-žilnega in dihalnega sistema. Med drugim preizkus obsega skok v daljino, tek na 2400 in 60 metrov ter premagovanje ovir nazaj.

Ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik , ki se je udeležila informativnega dneva, je delo policistk in policistov opisala kot izjemno pomembno in tudi zelo raznoliko. "Naši kolegi so se potrudili, da pokažejo vso čarobnost tega poklica. Ko policist dobi zavedanje, da s svojo aktivnostjo pomaga ljudem, je to tudi osebna izpopolnitev," pa je dejal v. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav .

Vse to ni ustavilo več sto nadobudnih obiskovalcev, ki so si v petek prišli ogledati delo policistov in različnih enot Policije. Na Višji policijski šoli v Tacnu so namreč razpisali 300 novih vpisnih mest, saj se zaradi starejšega kadra potrebe po novih zaposlenih neprestano zvišujejo. V lanskem letu se je sicer povprečna starost policistov v Sloveniji gibala okoli 44 let, kažejo njihovi podatki.

Gašper in Lana , ki sta se na predstavitev o izobraževanju na Višji policijski šoli pripeljala s Koroške, menita, da sta pri policijskem poklicu najpomembnejša pogum in disciplina, bistvena pa sta tudi služenje državi ter pomoč ljudem. A če Lano policijsko delo "malo zanima", se je Gašper na nekaj več kot 100-kilometrsko pot podal zato, ker ga delo v Policiji "kar 'fejst' zanima", predvsem delo v Specialni enoti Policije. Verjame, da mu bo pri policijskem delu pomagalo tudi to, da se redno ukvarja s športom. Na koncu je pristavil, da mu je bil način predstavitve policijskega poklica v Tacnu zelo všeč, saj da je tekom obiska sedmih postaj dobil dober vpogled v njihov način dela.

Izmed vseh sedmih točk, kjer so si lahko radovedni obiskovalci ogledali več policijskih enot ter njihovo delo – od prometne policije, kriminalistov in letalstva, pa vse do specialne enote – je slednja požela največ pozornosti. Nad razstavo pušk in pištol so bili navdušeni tudi študenti prvega letnika, ki so s policisti in pripadniki specialnih enot obiskovalcem razkazovali opremo.

Tam si je pištole ogledoval tudi Jani. Kaj je nekdanjega tekača na smučeh, pa tudi vojaka, prineslo na Policijsko akademijo? "Zanima me, kako je videti Policija," je povedal, nato pa v nadaljevanju razložil, da so mu prav tako blizu 'policijske' lastnosti. "Rad imam vse urejeno. Tako, kot mora biti. Prav tako imam rad red in disciplino. Zato sem prišel," je dejal. V vojski je sprva služil kot športni vojak, nato kot klasični vojak, sedaj pa je čas za spremembo, meni. "Tam ni bilo tako zanimivo," je tudi dodal in razložil, da ga zanima predvsem specialna enota. A prvi cilj je sprejem na akademijo, nato zaključek, kasneje pa bo razmišljal o nadaljnji usmeritvi.