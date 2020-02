Na eni strani propaganda šol, na drugi priložnost za informacije iz prve roke

Šole, fakultete in akademije odpirajo svoja vrata bodočim dijakom in študentom. Informativni dnevi so priložnost, da se spoznate s šolo, njenim programom, zastavite vprašanja, ki jih imate, in o šoli povprašate še dijake oziroma študente. Preverite še, kateri poklici izginjajo, za katere je največ povpraševanja, pa tudi, kdo od vas bo imel na poti do službe več prednosti od konkurence.

Na srednjih in višjih šolah ter fakultetah danes in jutri potekajo informativni dnevi, na katerih lahko dobite čim več koristnih informacij za lažjo odločitev o izbiri izobraževanja. Po navedbah pristojnega ministrstva osnovno šolo letos zaključuje 18.053 učencev, kar je 369 več kot lani, kandidirali pa bodo lahko na skupno 23.782 vpisnih mest na srednjih šolah, lani 23.756. Za študente višjih šol je v naslednjem študijskem letu na voljo 11.664 mest, za študente univerzitetnega izobraževanja pa 18.636 mest.

Večina srednjih šol bo mladim vrata odprla v petek ob 9. in 15. uri, v soboto pa ob 9. uri. Fakultete in višje šole bodo s predstavitvami v petek ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri nagovarjale srednješolce oziroma bodoče študente. Izjema sta ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za računalništvo in informatiko, ki bosta v petek mlade sprejeli že ob 9. oz. 11. uri.

Čeprav mnogi dijaki ta dan jemljejo bolj kot priložnost za pouka prost dan, pa je obisk katere od srednjih šol na informativni dan lahko dobra orientacija in odgovor na vprašanje, ali je ta šola sploh primerna zanj? Na informativnih dneh boste namreč dobili vse informacije, ki so povezane s vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, ki jih čaka po šolanju, z možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi koristnimi informacijami, pomembnimi za odločanje o šolanju. Dijaki si praviloma na informativnem dnevu ogledate šolo, predstavijo vam vse programe, ki jih ponujajo, možnosti prehrane v šoli, dodatnih dejavnosti. Ponavadi vam profesorji in dijaki predstavijo tudi posamezne predmete, pogosto s kakšnim zabavnim programom, da vas čim bolje pritegnejo. Ravnateljice ali ravnatelji ponavadi predstavijo vse prednosti šole in zamolčijo slabosti, zato je prvo in najpomembnejše pravilo informativnih dni, da čim več sprašujete. Če o čem dvomite, potem to razčistite na ta dan in vedite, da je marsikaj povedanega treba vzeti z rezervo – kot pri oglasih. Še največ res koristnih informacij boste dobili pri dijakih višjih letnikov. Kako izbrati študij? Karierni centri ljubljanske univerze svetujejo, da se najprej samoocenite, kar lahko naredite tako, da odgovorite na naslednja vprašanja: 1. Kaj radi počnete v prostem času? Kaj vas v življenju zanima? 2. Po katerih lastnostih vas poznajo bližnji? 3. V čem ste dobri ali boljši od vrstnikov? 4. Kaj ste v življenju že dosegli? 5. Pri katerih predmetih dosegate dobre ocene brez posebnega truda? 6. Kaj ste se naučili pri vaših aktivnostih in hobijih? Kaj znate? 7. V čem ste spretni? 8. Kaj vas najbolj motivira? 9. Katere so vaše vrednote oziroma kaj vam je v življenju zares pomembno? 10. Kaj si v življenju želite početi oziroma kaj želite postati? 11. Kateri so vaši življenjski cilji? 12. Kdo vam je vzor? 13. Kateri poklic vam je najbolj zanimiv? 14. Kakšno delo bi radi opravljali? Nato ocenite študijske programe: 1. Preglejte spletne strani posameznih šol in fakultet, njihove programe in aktivnosti. 2. Če se niste udeležili sejma Informativa, pa poklicnih tržnic na vaši šoli, nujno obiščite vsaj eno ali dve šoli na tokratnih informativnih dneh. Če ne drugače, boste dobili vsaj okviren občutek, kakšna je dejansko srednja šola oziroma fakulteta. Pa še z dijaki in študenti boste imeli stik. 3. Zelo uporabne informacije pa dobite tudi od znancev, dijakov ter študentov, ki obiskujejo izbran študij oziroma šolo. Malo se pozanimajte v vaši okolici, med prijatelji, sorodniki. To je tista prava informacija – iz prve roke in verjetno tudi najbolj realna. Večini pa je na voljo tudi pomoč kariernega svetovalca oziroma svetovalnega delavca na šoli. Izkoristite jo, saj vas na šoli, ki jo zaključujete, že poznajo, so seznanjeni z vašimi dosežki, primanjkljaji in na osnovi pogovora z vami, vašimi starši ter razrednikom vam lahko svetujejo o bodočem študiju.

Veliko koristnih informacij lahko dobite tudi na spletnem mestu www.mojaizbira.si, kjer najdete najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Spletna stran je namenjena učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, na voljo pa je tudi preko 350 video predstavitev poklicev. Na spletni strani pa najdete tudi elektronski vprašalnik o poklicni poti.

