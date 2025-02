Informativni dnevi: srednje šole in fakultete odpirajo svoja vrata

Na informativnih dnevih, ki bodo potekali na vseh srednjih šolah, v dijaških in študentskih domovih, na fakultetah, višjih strokovnih šolah in akademijah, se bodo učenci in dijaki podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter drugimi koristnimi informacijami, pomembnimi za odločanje o šolanju.

Večina srednjih šol bo mladim vrata odprla danes ob 9.00 in 15.00, v soboto pa ob 9.00. Na šolah, ki so objavile vabila na informativne dneve, dijakom obljubljajo ogled šole s podrobno predstavitvijo predmetov in različnih dejavnosti. Ključne informacije, ki jih dijak potrebuje, na primer kaj vprašati na informativnih dnevih, so na voljo tudi na portalu dijaskisvet.si.

Fakultete bodo svoja vrata odprle ob 10.00 in 15.00 ter v soboto ob 10.00. Izjema sta ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za računalništvo in informatiko, ki bosta danes mlade sprejeli že ob 9.00 in 14.00 oz. ob 11.00 in 15.30. Višje šole pa bodo dijakom vrata odprle različno. Fakultete organizirajo del aktivnosti in predstavitvenih dejavnosti tudi na spletu.