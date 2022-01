Informativni dnevi Univerze v Ljubljani bodo potekali na daljavo

Informativni dan za dodiplomski študij bo sicer organiziran 11. in 12. februarja, je zapisano na spletni strani Univerze v Ljubljani. V okviru informativnega dne bodo predstavili dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter možnosti za razvoj kariernih poti. Več informacij bo na voljo na spletnih straneh akademij in fakultet. Termini informativnih dni za magistrski in doktorski študij bodo objavljeni naknadno.

Prav tako je Senat Univerze v Ljubljani sprejel sklep, da na podlagi priporočila strokovne skupine Univerze v Ljubljani za covid-19 in glede na trenutne epidemiološke razmere fakultete in akademije presodijo o možnostih dodatnega izpitnega roka v zimskem izpitnem obdobju, ki se začenja prihodnji teden. Dodatne izpitne roke, če to dopuščajo prostorske in druge razmere, lahko članice Univerze v Ljubljani razpišejo tudi po končanem izpitnem obdobju.

K dodatnemu izpitnemu roku pristopajo praviloma študenti in študentke z dokazili o okuženosti oz. napotilu v karanteno v obdobju rednih, že najavljenih izpitnih rokov. Pri izvajanju izpitov v dodatnem roku, kot tudi v rednih in že najavljenih rokih, je treba slediti ukrepom in zagotoviti večje predavalnice oz. izvedbo izpitov v več predavalnicah hkrati, so sporočili z univerze.