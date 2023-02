Informativni dan je priložnost, da spoznate tudi 'drugo plat' šole

Verjetno ste že slišali za pregovor 'kdor jezika špara, kruha strada'. To še posebej velja za informativne dneve, ko mnogi bodoči dijaki in študentje doživite prvi stik s šolo. Ne skoparite z vprašanji, ki jih imate. Eno je uradna predstavitev šole, drugo pa je priložnost, da skrbno izprašate dijake in študente o vsem, kar vas zanima in vam je lahko v pomoč pri izbiri izobraževanja.

Danes in soboto bodo srednje in višje šole ter fakultete v znamenju informativnih dnevov, ki se po dveh covidnih letih znova vračajo v normalo. Bodoči dijaki in študenti bodo tako v živo nabirali informacije o srednješolskih in študijskih programih, ki jih zanimajo. Pri tem jim bodo v pomoč študentske organizacije in dijaške skupnosti. Nekatere izobraževalne ustanove bodo omogočile informativne dneve tudi prek spleta. V času petkovega informativnega dneva imajo devetošolci in dijaki zaključnih letnikov pouka prost dan, kar jim omogoča, da se lahko opravijo na ogled kar treh različnih srednjih šol oziroma treh visokih šol in fakultet (dveh danes in ene v soboto). To je vsekakor svetovano tistim, ki pred informativnim dnem še ne vedo, kam bi se vpisali, oziroma se ne morejo odločiti med različnimi možnostmi. Zemljevid srednjih šol v Sloveniji:

Prvi stik z bodočo šolo ali fakulteto Namen informativnih dni je, da se bodoči študenti in dijaki podrobneje seznanijo z vpisnimi pogoji na želeni izobraževalni program, možnostmi in pogoji študija, prav tako lahko na informativnem dnevu dobijo več informacij o samem poklicu, ki ga pridobijo po koncu šolanja. Šole običajno predstavijo tudi, kakšne so možnosti zaposlovanja, pa tudi, kakšne so možnosti nadaljevanja izobraževanja.

Obisk šole ali fakultete na informativni dan je za marsikoga tudi prvi stik s šolo, ki bo zagotovo pustil nek vtis na bodočem dijaku ali študentu. Tudi ta občutek je lahko v pomoč pri izbiri študija.

Vse te informacije lahko večina dijakov in študentov sicer dobi tudi na spletu, saj se posamezne šole trudijo čim bolje predstaviti možnosti, ki jih nudijo. A je obisk šole oziroma fakultete na informativni dan priložnost, da bodoči dijaki in študentje vendarle pridobijo tudi tiste informacije, ki jih na spletu morda ni, pa bi znale odločati o tem, ali je to zanje primerna šola ali ne. Obisk šole je tako idealna priložnost, da zastavite vprašanja, pa ne samo vodstvu šole in profesorjem, pač pa tudi dijakom in študentom. Samo pogumni morate biti in vprašati, saj gre tokrat za vas, za vašo prihodnost.

icon-expand Informativni dan je priložnost, da zastavite vprašanja, na katera še nimate odgovorov in ki so ključna pri vaši odločitvi za študij. FOTO: Aljoša Kravanja

Katera vprašanja je dobro zastaviti? Če boste imeli že vse informacije glede predmetnika in možnosti nadaljnjega šolanja in zaposlovanja, bodoči dijaki ne pozabite vprašati, kakšne izbirne predmete omogočajo, pa tudi do katere mere uporabljajo moderne tehnologije pri pouku. Ali si dijaki med seboj nudijo brezplačno učno pomoč, pa tudi, na kakšen način potekata praksa in pripravništvo. Še pred informativnim dnem preverite mnenja bivših dijakov in ocene posameznih institucij, predvsem glede podpiranja dijakov k uspehom izven šolski klopi. Pa tudi glede tega, kakšno je sodelovanje med profesorji in dijaki.

Informativni dnevi nudijo odlično priložnost za spoznavanje posamezne šole. Vsekakor pa nudijo tudi vpogled v ne-šolski element vaših prihodnjih štirih let. V srednji šoli boste namreč spoznali veliko novih prijateljev, ter svoj čas posvetili tudi novim dejavnostim, ki bodo vplivale na vašo bodočo kariero. —Uredništvo Dijaski.net

Pomembna pa je tudi 'dodatna ponudba', ki jo nudi šola. Kot opozarjajo na portalu dijaski.net, je ob raziskovanju srednje šole za vpis namreč veliko kandidatov pozornih na samo lokacijo ter program šole. Toda to naj ne bodo edina merila, opozarjajo. Vsaka šola namreč poleg obveznega šolskega programa ponuja tudi različne dejavnosti, izlete, aktivnosti, dodatna izobraževanja, povezovanja, ipd. Nikar ne pozabite vprašati dijakov, kakšne so malice, ali nudijo kosila, imajo prostor za druženje, dobro pa je vedeti tudi, kako je z varnostjo osebnih stvari. Bodoči študentje pa ne pozabite preveriti, kako je s plačljivostjo študija, pa morebitnim prepisom med študijskimi programi. Ali je možnost hibridnega študija, torej kombinacija klasičnih predavanj v živo in na daljavo. Pa tudi, ali imajo na fakulteti karierni center, nudijo možnosti izmenjave in, nič manj pomembno, ali imajo razvit sistem tutorstva.

V srednje šole in gimnazije se letos vpisuje 21.571 šolarjev, razpisanih pa je 25.560 mest. Daleč največ v Osrednjeslovenski regiji. Največ razpisnih mest, in sicer dobrih 40 odstotkov, je za srednje strokovno izobraževanje.

Dan za promocijo ustanove, a tudi za radovednost Na informativnem dnevu se namreč šole in fakultete predstavijo v svoji najboljši luči, saj jim je v interesu, da je zanimanje za vpis. Ponavadi ponudijo vse ključne informacije glede programov že takoj na začetku, dijaki oziroma študentje običajno pripravijo celo poseben (pogosto zabaven) program za obiskovalce, nato pa vas popeljejo na ogled šole in prostorov. Takrat je možnost, da več o šoli, opremljenosti, utripu in celo o zahtevnosti programa izveste kar od dijakov in študentov, ki bodo skrbeli za vašo skupino, ko si bo ogledovala prostore.

Na fakultetah bodo informativni dnevi danes ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri. Izjema sta ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za računalništvo in informatiko, ki bosta danes mlade sprejeli že ob 9. in 14. uri oz. ob 11. in 15.30. Višje šole pa bodo dijakom vrata odprle različno, informacije o urah dobite na njihovi spletni strani. Na večini srednjih šol pa bodo informativni dnevi danes potekali ob 9. in 15. uri, v soboto pa ob 9. uri.

Zemljevid fakultet ter višjih in visokih šol:

Pomoč dijaške in študentske skupnosti Za pomoč o nadaljnjem izobraževanju bodo dijakom in osnovnošolcem na voljo člani dijaških skupnosti. Nabor informacij lahko najdejo tudi na spletnih straneh šol oziroma portalov, kot sta slovenskesrednjesole.si in dijaski.net. Tako kot vsako leto bodo bodočim brucem na informativnih dnevih na pomoč priskočile študentske organizacije. Študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani je pripravila informativno brošuro z vsemi opisanimi ljubljanskimi fakultetami in akademijami. Vanjo so vključene vse relevantne in koristne informacije za bodoče študentke in študente. V njej so prav tako zbrane informacije o družini ŠOU v Ljubljani in njenih storitvah. Brošure bodo razdelili vsem gimnazijam v državi, prav tako jih bodo delili na različnih info točkah – glavna železniška postaja, Aškerčeva, Kardeljeva ploščad in Večna pot. Informatorji bodo na voljo tudi z nasveti. Za dijake bo na voljo tudi brezplačna informativna telefonska številka – Študentski telefon 01 438 02 00, vprašanja lahko pošljejo tudi na elektronsko pošto info@sou-lj.si, je povedal Kristijan Briški iz ŠOU v Ljubljani.

icon-expand Fakultete želijo pritegniti čim več študentov, zato poskrbijo, da jim na informativnem dnevu pokažejo tudi tiste 'najbolj atraktivne' zadeve, kot so napredni laboratoriji, razne tehnološko dovršene naprave ipd. FOTO: Damjan Žibert

Tisti, ki bodo danes obiskali fakultete mariborske univerze, se bodo lahko po pomoč obrnili na tamkajšnjo študentsko organizacijo, katere člani bodo na voljo pred fakultetami. Informatorji v prepoznavni modri barvi ter s sloganom Mene vprašaj bodo delili letake dobrodošlice s pomembnimi datumi in bodoče študente usmerjali do želenih fakultet. Ključne informacije so še na spletni strani ŠOU v Mariboru v Bruc priročniku, dijaki sicer lahko že zdaj prek spletne klepetalnice soum.si vprašajo, karkoli jih zanima, pa je pojasnil Dejan Spital iz ŠOU v Mariboru.

Fakultete in akademija umetnosti novogoriške univerze bodo predstavitve izvajale v Novi Gorici, Ajdovščini, Vipavi in Ljubljani. Za vse, ki se dogodkov ne bodo mogli udeležiti v živo, je univerza pripravila spletno različico programa informativnih dni z dogodki na daljavo.

Na primorski univerzi pa bodo danes člani primorske študentske organizacije skupaj s predstavniki študentskih svetov fakultet bodočim študentom postregli z različnimi uporabnimi informacijami na svojih družbenih omrežjih. Po besedah Jureta Ciglerja bodo danes sprejeli Erasmus študente iz tujine, dijakom pa bodo na voljo za vse informacije v prostorih organizacije. Danes je dijakom na voljo tudi brezplačen avtobus, ki bo začel pot v Murski Soboti, potrebna pa je prijava na tej povezavi https://forms.office.com/e/SVHMWX5aFP. Dan odprtih vrat tudi v študentskih in dijaških domovih

Za novince v vzgojnem programu dijaških domov za šolsko leto 2023/2024 je predvidenih skupaj 2.164 mest, kar je sicer 99 mest manj kot za lansko šolsko leto, vendar še vedno 238 prostih mest več, kot je bilo lani dejansko sprejetih novincev.