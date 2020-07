Informer.si: po madžarskem še srbski medijski model v Sloveniji

Tudi informer.si sledi podobnim trendom v Sloveniji, na strani je mogoče prebrati članke, katerih vsebina je bila objavljena na spletnih straneh, ki so blizu stranki SDS. Stran je precej aktivna, ima tudi profil na večini družbenih omrežij, za zdaj še z malim številom sledilcev, a rednim in pogostim deljenjem vsebin, ki jih objavijo na spletni strani. Prav tako redno delijo vsebine Demokracije, t. i. Rumenih jopičev in številne druge profile, ki objavljajo nazorsko podobne vsebine – v podporo vladi in politikam SDS. Slovenska različica ima prav tako podoben slogan: "Slovenski spletni medij v službi resnice."

S pomočjo digitalnih orodij nam je uspelo priti do naslovnika registracije, ki nam je potrdil, da jo je registriral. "Sem državljan Slovenije. Zato sem sam kupil domeno. Plačal sem samo domeno ... delamo tri projekte, informer.si je eden od njih. Drugo so programske rešitve." Pri pregledu podjetja smo prav tako opazili, da je registrirano v Beogradu, na spletni strani ima sicer navedeno tudi slovenski naslov, a na tem naslovu, po pregledu slovenskih poslovnih registrov, ni registrirano podjetje, ki je ustvarilo spletno stran. Dodal je še: "Delamo strani in jih prodajamo, ker je dobičkonosno. Tudi ta stran je na prodaj in imamo že nekaj potencialnih kupcev."

Informer.si prav tako ni objavljen v razvidu medijev, na ministrstvo za kulturo smo poslali tudi vprašanje, ali se jo je registriralo pred kratkim. Še preden smo dobili odgovor, nam je nosilec domene odgovoril: "Na ostala vprašanja, kar zadeva registracije in te zadeve, bodo to naredili novi lastniki."

Oglaševalci s spletno stranjo ne sodelujejo

Na informer.si so vidni oglasi skupine Telekom Slovenije in Mercator. Sami oglasi so, kot kaže, ukradeni. S Telekoma so nam odgovorili, da "v Telekomu Slovenije objave oglasov na navedeni spletni strani nismo naročili, prav tako ne gre za oglase, ki bi bili del naše aktualne oglaševalske kampanje. Klik na oglase vodi na spletno stran https://www.qries.com/ , ki je ne poznamo. Na to spletno stran vodijo tudi povezave drugih oglaševalcev na strani. V navedenem primeru gre očitno za zlorabo naše blagovne znamke oz. uporabo naših rešitev brez našega dovoljenja, na kar se bomo ustrezno odzvali."

Odziva Mercatorja sicer še nismo dobili, a lahko upravičeno domnevamo, da se je tudi v tem primeru zlorabilo njihovo blagovno znamko.