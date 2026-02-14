Infraslim: premium koncept celostne preobrazbe za sodobno žensko

Infraslim ni klasičen fitnes in ni le še ena metoda hujšanja. Je prostor razumevanja, podpore in strokovnega vodenja, kjer je umiritev vedno na prvem mestu.

30 minut, ki spremenijo pristop do gibanja

Vadba poteka 30 minut v prijetnem, estetsko dovršenem ambientu, pod nadzorom usposobljenega osebja. Kombinacija hoje na posebej zasnovani napravi, močne infrardeče toplote in vakuumske terapije ustvarja učinkovito, a hkrati telesu prijazno izkušnjo. To pomeni, da je vadba kratka, izvedljiva tudi za zelo zaposlene ženske, obenem pa dovolj intenzivna, da spodbuja rezultate.

Klinično podprta moč infrardeče terapije

Infrardeča toplota prodira globoko v tkivo in ima številne pozitivne učinke, ki so podprti s kliničnimi raziskavami. Med drugim lahko pomaga pri: - boljši prekrvavitvi, - hitrejši regeneraciji, - sproščanju mišične napetosti, - zmanjševanju občutka utrujenosti, - podpori presnovnim procesom. Toplota telo prijetno objame, kar dodatno prispeva k občutku varnosti in sprostitve – elementu, ki je pri ženskah ključen za dolgoročni uspeh.

Vakuumska terapija kot podpora oblikovanju telesa

Vakuumska terapija spodbuja limfni pretok in pomaga telesu pri učinkovitejšem odstranjevanju presnovnih odpadnih snovi. Obenem podpira procese, povezane z antioksidativno aktivnostjo, ter prispeva k boljši aktivaciji mišic. Za ženske je izjemno pomembno, da med hujšanjem ohranjajo oziroma gradijo mišično maso – prav ta je namreč temelj čvrstega, vitalnega in zdravega telesa.

Več kot vadba – občutek, da nisi sama

Posebnost Infraslima je celostna podpora tudi po sami terapiji. Strankam nudijo usmerjanje, svetovanje in motivacijo, da lažje vztrajajo na poti sprememb. Na voljo so tudi lastna prehranska dopolnila, oblikovana kot podpora aktivnemu življenjskemu slogu. Ženske tako ne dobijo le termina za vadbo, ampak partnerja pri svoji preobrazbi.

Prijeten prostor, kjer si vzameš čas zase

Vsak Infraslim center je zasnovan kot varno zatočišče pred vsakodnevnim stresom. Lep, urejen in topel ambient omogoča, da ženske za trenutek odložijo skrbi, se posvetijo sebi in ponovno vzpostavijo stik s svojim telesom.

Dostopnost po vsej Sloveniji