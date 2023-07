Infrastrukturna ministrica več let lastnica črne gradnje

Kot je na današnji novinarski konferenci, na kateri je beseda tekla predvsem o gradnji nove regionalne ceste med Hrastnikom in Zidanim mostom, povedala ministrica, v zadnjih 50 letih objekt, kljub temu da ga je mogoče videti neposredno iz Kranja, ni bil niti enkrat predmet inšpekcijskega nadzora in poziva, da bi se stvari uredile.

Po poročanju medijev, najprej portala Trma.si, je bil objekt legaliziran šele letos. Na vprašanje, zakaj potrebnih dovoljenj za legalizacijo nista z možem uredila že prej, pa je ministrica pojasnila, da interesa za to prej ni bilo, ker so objekt zelo malo uporabljali.

Kot je danes vnovič dejala Bratuškova, primera nista primerljiva. "Tistega objekta namreč ni več, ker je inšpektor odredil sanacijo. To je bistvena razlika," je podčrtala. "Objekt, tako pravijo strokovnjaki, v času, ko se je postavljal, ni potreboval nobenih dokumentov in to so dejstva," je še dodala ministrica.