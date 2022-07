PRENOS V ŽIVO: Kumer o ukrepih za energetsko učinkovitost v stavbah javnega sektorja

Vlada je sprejela ukrepe za učinkovito rabo energije v stavbah javnega sektorja. Ukrepi med drugim predvidevajo, da se prostori državne uprave ne hladijo pod 25 stopinj Celzija. S tem in še nekaterimi drugimi ukrepi naj bi znižali porabo energije za deset odstotkov. K takšnemu varčevanju pozivajo tudi druge. Na novinarski konferenci ob 13.30 bo minister za infrastrukturo Bojan Kumer predstavil ukrepe in priporočila za energetsko učinkovitost v stavbah državne uprave in širšem javnem sektorju, ki jih je vlada sprejela prejšnji teden.

Kakšni bodo ukrepi za učinkovito rabo energije v stavbah javnega sektorja? V stavbah javnega sektorja prostore ne bodo smeli ohladiti na manj kot 25 stopinj, ponoči in čez vikend pa ne na manj kot 28 stopinj. Pozimi bo obratno, javne urade bodo lahko ogrevali na največ 20 stopinj. Golobova vlada namerava s takšnim ukrepom porabo energije zmanjšati za vsaj 10 odstotkov. Nabavne cene energentov na svetovnih trgih ostajajo na zgodovinsko visokih nivojih. Kot smo že poročali, so je nabavna cena električne energije iz aprila lani, ko je bila okrog 50 evrov za megavatno uro, letos povzpela na okrog 200, za prihodnje leto pa cena trenutno znaša okrog 250 evrov. To pomeni, da se je cena elektrike na veleprodajnem trgu v enem letu zvišala za 400 odstotkov.