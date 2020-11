Infrastrukturni minister: Tovornjakom bomo prepovedali prehitevanje

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal, da so se skupaj z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) odločili, da bodo z začetkom prihodnjega leta na avtocesti A1 (med Šentiljem in Koprom) tovornim vozilom, katerih masa presega 7,5 tone, v dnevnem času prepovedali prehitevanje. "Tako bomo zagotovili boljšo pretočnost in večjo varnost," je na družbenem omrežju Facebook zapisal minister. Kot je še dodal, pa bo prehitevanje tovornim vozilom še vedno dovoljeno na odsekih, kjer so trije vozni pasovi.

Podobna prepoved prehitevanja tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone deloma v Sloveniji sicer že velja - denimo na nekaterih odsekih severne ljubljanske obvoznice, a je časovno omejena (skupno na šest ur). Prepoved namreč velja v prometnih konicah med 6. in 9. uro ter med 14. in 17. uro.

Omejitev prehitevanja za težke tovornjake (z nekaterimi izjemami) so pristojni sprejeli leti 2007, leto kasneje pa so prepoved omejili na čas največjih prometnih obremenitev. Znake za prepoved prehitevanja težkih tovornih vozil na severnem delu avtocestnega obroča okoli prestolnice so sicer postavili šele pred tremi leti.

Od aprila 2017 tam sicer velja tudi popolna prepoved nočne vožnje (med 22. in 6. uro) težkih tovornih vozil. Tranzitni tovorni promet je preko signalizacije preusmerjen na preostali del obroča. Na Darsu so ob tem opozorili na spremembe - ta morajo na poti med štajersko in primorsko avtocesto ponoči obvezno uporabiti le južno in vzhodno avtocestno obvoznico.