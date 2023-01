Stavko podprli tudi medicinske sestre, babice in tehniki. Poziv tudi poslancem

Danes ob 12.30 pa bo iniciativa Glas ljudstva podrobneje predstavila program stavke, dodatne lokacije dogodkov po Sloveniji ter napovedala govorke in govorce, ki bodo spregovorili na jutrišnji stavki.

Podporo slednji so danes izrazili tudi v Zbornici – Zvezi, ki združuje več kot 16.000 izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Kot pravijo, so medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege zagovorniki pacientov in njihovih pravic in si v okviru svoje krovne strokovne organizacije prizadevajo za zagotovitev zdravstvenega varstva za vse prebivalce Slovenije.

"V Zbornici – Zvezi zagovarjamo in se zavzemamo za vsem enako dostopen javni zdravstveni sistem. Brez javnega zdravstva ni in ne bo mogoče zagotavljati varne in kakovostne zdravstvene obravnave vsem pacientom," je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. Ob tem je poudarila, da je zdravstvena nega za dobrobit pacienta in uspešno delovanje zdravstvenega sistema nujno potrebna. Medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege in babice so temelj vsakega zdravstvenega sistema, tako javnega kot zasebnega. Skrbijo za zdravje ljudi v vseh okoljih in med celotno življenjsko dobo. Ob pacientu so 24 ur na dan, vse dni v letu, od njegovega rojstva pa do smrti, pojasnjujejo.