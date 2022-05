Iniciativa Glas ljudstva: Koalicijska pogodba je preveč splošna

Kot pojasnjujejo v civilni iniciativi Glas ljudstva, jih je ob preučevanju programa koalicijske pogodbe predvsem zanimalo, v kolikšni meri pogodba upošteva njihove predloge in kako uresničuje zaveze, ki so jih predstavniki in voditelji treh strank bodoče vlade posredovali iniciativi ali jih omenjali v javnih izjavah.

Ugotovili so, da se program na načelni ravni opredeljuje do velike večine pobud in zahtev iniciative ter da so predlagane usmeritve in ukrepi skladni s predlogi iniciative ali pa vsaj "dopuščajo optimizem, da jih bo obljubljena stalna komunikacija med civilno družbo in oblastjo še zbližala".

V koalicijski pogodbi pa pogrešajo konkretne in časovno opredeljene cilje, ki so bili jasno postavljeni v številnih predlogih iniciative: "Razumemo, da v tako kratkem času koalicijske stranke (še) niso mogle sestaviti konsistentnega akcijskega načrta za štiriletni vladni mandat. A program, ki je pred nami, je v tem trenutku še preveč splošen in mestoma deklarativen, zato lahko dopušča različne interpretacije in onemogoča spremljanje uresničevanja koalicijskih zavez."