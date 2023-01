PRENOS V ŽIVO: Iniciativa Glas ljudstva o tem, kaj sledi, če bo vlada ignorirala njene zahteve

Pred tednom dni se je na ulicah Ljubljane, Maribora, Nove Gorice, Izole, Kopra, Kranja, Kamnika, Slovenj Gradca, Slovenskih Konjic in Novega mesta na veliki stavki pacientk in pacientov zbralo več tisoč ljudi, ki so vlado pozvali k čim prejšnjemu sprejetju ukrepov in sistemskih sprememb za krepitev javnega zdravstva z javnimi izvajalci.

Danes so predstavniki iniciative Glas ljudstva sporočili, da teden dni pozneje še vedno čakajo, da se zdravstveni minister in vlada uradno opredelita do njihovih zahtev, ki izhajajo iz njihovih predvolilnih zavez in tudi koalicijske pogodbe.

Ker bo jutri potekal koalicijski vrh na temo zdravstva, bo iniciativa danes na novinarski konferenci predstavila, kaj pričakuje od vrha in predstavila nadaljnje korake, če bo vlada ignorirala njena pričakovanja in zahteve.

Spomnimo, da je iniciativa Glas ljudstva ministru za zdravje in poslancem DZ predala pet stavkovnih zahtev, med njimi, da je treba vsem pacientom nemudoma zagotoviti dostop do osebnega zdravnika, da se mora odpraviti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, tako da se ukinejo doplačila za zdravstvene storitve, prav tako je treba prekiniti delo zdravnikov v dvojni praksi, t. i. dvoživkarstvo. Še ena od zahtev je, da mora javno zdravstvo slediti potrebam pacientov in ne profitom koncesionarjev, prav tako pa v iniciativi zahtevajo, da se prepreči preskakovanje čakalnih vrst, ki ga omogočajo komercialna zavarovanja.