Iniciativa Glas ljudstva v predvolilnem času z zahtevami do političnih strank

Kot so poudarili na današnji novinarski konferenci, iniciativa Civilna družba združuje že 57 nevladnih organizacij. Skupaj so se zbrale z namenom, da v predvolilnem času s konkretnimi zahtevami za izboljšanje družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi nagovorijo politične stranke. V ta namen so pripravili 10 vzorčnih zahtev in napovedali oblikovanje skupnih 100 zahtev, ki jih bodo predložili strankam in jih pozvali, da se do njih jasno opredelijo. Nekaj problematik in zahtev so predstavili na Kongresnem trgu.

Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) je opozoril na tematike, povezane z vladavino prava, človekovih pravic in demokracije. Katarina Bervar Sternad iz PIC-a je ob tem dejala, da v Sloveniji potrebujemo politično, kadrovsko in finančno neodvisne institucije, ki bodo lahko učinkovito zavarovale interese družbe in pravice posameznikov. "Potrebujemo politično vodstvo, ki razume načelo delitve oblasti, transparentnost in vključujoče procese. Potrebujemo politično vodstvo, ki bo spoštovalo odločitve najvišjih sodišč in vodstvo, ki mu lahko zaupamo in se bo odločno zoperstavilo kriminalu in korupciji," je izpostavila.

Gaja Brecelj iz Umanotere se je dotaknila problematike podnebnih sprememb in ekosistemske krize. Poudarila je, da se Slovenija segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja in je zato nadpovprečna podnebno ranljiva. Politične stranke je zato pozvala, naj poslušajo znanost in strokovnjake. "Razumeti morajo, da življenje v podivjanem vsakdanu z vročinskimi valovi, sušami in poplavami resno ogroža naše življenje in ljudje v boju s podnebno krizo potrebujejo zaupanje. Čas je, da dobimo politiko, ki bo ta pričakovanja tudi izpolnila," je poudarila.

Na konferenci so opozorili tudi na perečo stanovanjsko problematiko. Sociolog Klemen Ploštajner je izpostavil, da v državi trenutno nimamo ne stanovanjske sistematične politike in ne sistemskih stabilnih in trajnih sredstev, ki bi omogočala predvidljivo, sistematično in dolgoročno gradnjo stanovanj. Pri tem je pozval, da mora vsaka stranka in prihodnja vlada pripraviti načrt, kako bo zagotovila dolgoročno stabilno financiranje in predvsem gradnjo javnih najemnih stanovanj.

Del iniciative je tudi organizacija Srebrna nit, ki deluje na področju varovanja človekovih pravic starejših, zagovorništva starejših in socialne države. Po besedah predsednice društva Biserke Marolt Meden je epidemija covida-19 v zadnjih dveh letih potencirala vse slabosti na področju zanemarjanja skrbi za starejše. "Samo v domovih je v tem obdobju umrlo več kot 2100 stanovalcev," je opozorila. "V zadnjem letu imamo javne razprave, ki to niso, ne upošteva se mnenja stroke in civilne družbe," je še dodala.

Med drugim tako v organizaciji zahtevajo takojšne sistemske ukrepe za domove starejših, večjo pozornost do bolnih, zapuščenih in umirajočih v svojih domovih, prav tako pa boljšo dostopnost do osebnih zdravnikov in takojšnjo zvišanje glavarine, saj kot pravi Biserka Meden, več kot 100.000 prebivalcev v Sloveniji nima več osebnega zdravnika.