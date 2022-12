PRENOS V ŽIVO: Iniciativa Glas ljudstva zahteva urgentno reševanje javnega zdravstva

Iniciativa Glas ljudstva bo predstavila začetek kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva. Slovenski zdravstveni sistem številnim prebivalcem namreč ne zagotavlja več ustavne pravice do zdravstvenega varstva, opozarjajo v iniciativi. Brez izbranega osebnega zdravnika je že več kot 130.000 prebivalcev, od tega več deset tisoč otrok.

Na novinarski konferenci bodo v iniciativi Glas ljudstva predstavili prvo zahtevo in javno peticijo za urgentno razreševanje problematike več kot 130.000 'izbrisanih' pacientov ter nadaljnje korake večmesečne kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva. Dosedanji ukrepi zdravstvenega ministrstva in drugih odločevalcev po njihovem mnenju zaenkrat ne kažejo, da so pacienti in zanje dostopno javno zdravstvo prioriteta.

Statistični podatki letošnjega leta kažejo, da izbranega zdravnika vsak dan izgubi več kot 60 oseb. Podobno stanje je pri dostopu do izbranega ginekologa, saj je brez osebnega ginekologa več kot 200.000 oz. 25 odstotkov žensk od 13. leta starosti. A pomanjkanje zdravnikov sploh ni edina kritična točka javnega zdravstva, opozarjajo v iniciativi. "Dolge čakalne dobe, zapiranje oddelkov, kadrovsko siromašenje zdravstvenih domov, koruptivne prakse pri nabavi opreme in storitev, spodbujanje zdravniškega 'dvoživkarstva', pritiski sindikatov, usmerjeni zgolj v višanje plač in možnost preskakovanja čakalnih vrst za bogate, so samo nekateri izmed mehanizmov, ki prispevajo k rušenju zdravstvenega sistema in jih bomo naslavljali v sklopu kampanje," so pojasnili.

icon-expand Brez pediatra je tudi več deset tisoč otrok. FOTO: Shutterstock

Zdravniška zbornica: Rešitve so razbremenitev nezdravniških nalog ter zagotavljanje konkurenčnih pogojev dela Na vse bolj uničujoč javni zdravstveni sistem opozarjajo tudi v Zdravniški zbornici Slovenija, kjer pravijo, da so edine rešitve, ki bodo vsem državljanom omogočile dostopnost zdravnikov ter njihovo strokovno delo razbremenitev nezdravniških nalog, učinkovito vodenje javnih ustanov ter zagotavljanje konkurenčnih pogojev dela. Kot opozarjajo, pomanjkanje zdravnikov ter zdravstvenega osebja ni nepričakovano, saj so na to opozarjale tako zdravniške organizacije kot druga strokovna javnost v strokovnih krogih in javno. Večkrat pa so tudi predlagale ključne spremembe. V zbornici pojasnjujejo, da se stanje od takrat le še poslabšuje, saj so zdravnicam in zdravnikom zavarovalnica, državna uprava in razne komisije širile nabor nezdravniških nalog, kar pa jim omejuje možnosti dela z bolniki. Po podatkih ZZZS se je število zavarovancev hkrati povečalo, in sicer od leta 2004 za 160.000 oseb. Število se ujema s številom oseb brez izbranega osebnega zdravnika, dodajajo.