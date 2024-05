Iniciativa Poziv za Palestino od politikov pričakuje obsodbo genocida v Gazi

Klakočar Zupančič je po srečanju dejala, da bo njihove zahteve prenesla predsedniku vlade Robertu Golobu, predstavnike iniciative pa je seznanila s svojimi prizadevanji na tem področju. Kot je napovedala, bo 13. junija v Ljubljani organizirala humanitarno konferenco, na katero so vabljene predsednice parlamentov držav članic EU in kandidatk. Tema konference bodo kršitve otrokovih pravic v Gazi.

"Osvetlili bomo kršitve in celotno humanitarno katastrofo v Gazi in pozvali k takojšnjemu premirju in dostopu do humanitarne pomoči, odprtju humanitarnih koridorjev in dostopu do medicinske pomoči in rehabilitacije, ki jo prebivalstvo potrebuje. Nesprejemljivo je, da smo tiho, da gledamo kaj se dogaja in ne naredimo ničesar," je dejala Klakočar Zupančič.

Kot je povedal predstavnik iniciative, profesor Rudi Rizman, je Slovenija del evropske skupnosti, ki je ob ustanovitvi prisegla na geslo "nikoli več". "Verjamemo, da bo Klakočar Zupančič svojim kolegom posredovala sporočilo, da se čutimo odgovorne pred zgodovino in odgovorne pred našimi potomci, ki se bodo nekoč vprašali, kje so bili njihovi starši v času, ko se je v Gazi odvijalo etnično čiščenje oziroma genocid," je dejal Rizman.