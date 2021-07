Iniciativa pravnikov zaradi cepljenja nadleguje zdravnike

V boj proti cepljenju se je vključila tudi Civilna iniciativa slovenskih pravnikov, ki z delnimi resnicami poskuša prestrašiti zdravnike do te mere, da bi ti odsvetovali cepljenje. Ta skrivnostna iniciativa brez imen in števila članov je prepričana, da so cepiva eksperimentalni konstrukti, ki kršijo človekove pravice. Dejstva jih ne prepričajo, zdaj pa so slovenskim zdravnikom poslali pismo, v katerem jih opozarjajo na njihovo "odgovornost".

icon-expand Zavajanje z namenom zastraševanja? FOTO: Shutterstock

Slovenija ima resne težave s skupinami, ki aktivno nasprotujejo cepljenju na podlagi napačnih ali izkrivljenih podatkov, nekateri na politični ravni, drugi pa so zelo aktivni na družbenih omrežjih. Naj bo to Iniciativa slovenskih zdravnikov, ki šteje samo nekaj članov, zdaj pa tudi Civilna iniciativa slovenskih pravnikov. Slednja je sicer začela agitirati predvsem v luči pandemije in cepljenja, za katerega smatrajo, da je škodljivo in s tem prihaja do nepopravljivih posledic. Ni jasno niti koliko pravnikov je v tej iniciativi, niti kdo so, njihova stran pa to vse zakriva. Pregledali bomo nekaj njihovi trditev in pokazali, kje imajo prav in kje se motijo, prav tako so se na njihova pisanja odzvali na Zdravniški zbornici. Ta iniciativa ima prav glede pravnih posledic, ki jih predvidevajo kazenski zakonik za malomarno zdravljenje in zakon o zdravilih in še nekateri drugi pravni akti. Problem se pojavi predvsem na ravni razumevanja bolezni in koronavirusa. Pravniki, ki so pisali ta pisma, so zdravnike želeli prestrašiti, to pa poskušali zapakirati ravno s pomočjo navajanja posameznih zakonov in kodeksov, da bi pokazali legitimnost. Da bi poskušali legitimizirati svoja stališča pri razlagi, zakaj posamezni členi zakona veljajo v primeru cepljenja proti koronavirusu, uporabljajo dvomljive vire in tudi podatke.

V eni trditvi pravijo tako: "Ko zdravniki in pediatri zdravljenje opravljajo z zdravilom, ki je še v eksperimentalni … ravnajo v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke, zato je podana njihova kazenska odgovornost." Težava njihove trditve je večplastna, saj, kot trdijo, je cepivo dobilo le pogojno dovoljenje in je pravzaprav nepreizkušeno in nepreverjeno, kar pa ne drži. Povezano je tudi s slabim razumevanjem pojma pogojna uporaba zdravila oziroma cepiva. Kot pravniki, ki naj bi dobro razumeli pomen same besede in vsebino, ki stoji za njo, tega termina niso razumeli. "Registracijska dokumentacija se pripravlja s pospešenim tempom, kar je mogoče zaradi sofinanciranja razvoja, ki manjša finančno tveganje proizvajalcev. Kljub pospešenemu razvoju se varnost in učinkovitost kandidatnih cepiv proti covidu-19 preverja skozi vsa predpisana klinična preskušanja," je razložila Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke. "Preden so cepiva proti Covid-19 pridobila dovoljenje za promet in bila dana v promet, so morala biti predklinično in klinično preskušena," pa so dodali na Zdravniški zbornici. Pogojno dovoljenje EME torej NE pomeni, da je zadeva nepreverjena, ampak gre za znanstveno preverjanje podatkov, ki so jih pridobili v kliničnih študijah o učinkovitosti in varnosti cepiv. V teh študijah sodeluje na deset tisoče ljudi, podatke pripravi proizvajalec cepiva, rezultate pa izčrpno preverijo neodvisni strokovnjaki in so tudi javno objavljeni. V primeru resne zdravstvene ogroženosti, ki jo predstavlja pandemija, EMA lahko izda pogojno dovoljenje za promet."To dovoljenje velja eno leto in ga je mogoče podaljševati. Imetnik dovoljenja bo v tem primeru moral izpolniti posebne obveznosti (t. j. tekoče ali nove klinične študije in v nekaterih primerih dodatne analize in dejavnosti), da bo zagotovil izčrpne podatke, ki bodo dodatno potrdili, da je razmerje med koristmi in tveganji pozitivno," še razložijo v JAZMP. Cepiva torej niso eksperimentalna, niso nepreverjena in podatki kažejo, da so varna in učinkovita. Kljub temu ta skupina zahteva pojasnilo ob vsakem cepljenju, da gre za eksperimentalno cepivo in da je to edino pravilno - če tega zdravniki ne naredijo, bodo lahko sledile sankcije.

"Dovoljenja za promet cepiv proti covidu-19, ki so bila izdana od Evropske komisije (slednja je pred izdajo dovoljenja pridobila pozitivno mnenje Evropske agencije za zdravila; v nadaljevanju EMA), so res "pogojna" (ang. Conditional Marketing Authorisation ), vendar pa to ne pomeni, da so cepiva proti covidu-19 v fazi preizkušanja ter da je za njihovo uporabo skladno s 57. členom ZZDej treba dobiti soglasje ministrstva za zdravje in pisno soglasje bolnika." Zdravniška zbornica

Strokovnjaki EME in tudi posamezne nadzorne inštitucije v državah članicah EU sproti preverjajo učinkovitost in varnost cepiva za covid-19. Štiri cepiva, ki imajo dovoljenje za uporabo v EU, so tako preverjena, opravljene so bile študije in nad novimi podatki, možnimi zapleti dnevno in tedensko bedijo številne nadzorne organizacije. Podobno se dogaja pri drugih zdravilih, to ni vezano zgolj na cepljenje. Za štiri cepiva proizvajalcev Moderna, Pfizer, AstraZeneca in Johnson & Johnson pa ravno zaradi morebitne skepse v javnosti opravljajo še dodaten nadzor. V Evropi je bilo sicer opravljenih že skoraj 410.000.000 cepljenj. In kar je bistveno: "Varnost in učinkovitost cepiva se pozorno spremlja tudi po pridobitvi dovoljenja za promet v EU, ko poteka postmarketinško spremljanje cepiva (IV. faza). Izvajajo se tekoče študije za spremljanje redkih neželenih dogodkov in preučevanje dolgoročnih učinkov cepiva na prebivalstvo." Določene posledice cepiv in zdravil se pojavijo tako redko, da jih v velikih študijah ne nujno odkrijejo. Takšne primere so odkrili pri zdravilih za zdravljenje visokega pritiska, protibolečinskih pripravkih in recimo tudi pri določenih zalivkah, operativnih posegih ... Cepiva za covid-19 štirih odobrenih proizvajalcev ne izstopajo v ničemer, kar se ni že videlo pri nekaterih zdravilih in tudi cepivih.

Zavajanje z namenom zastraševanja? "Jasno je torej, da gre za zdravilo oz. cepivo, ki je škodljivo za zdravje oseb. Tveganje, ki ga prinese okužba, nikakor ni sorazmerno s tveganjem, ki ga prinašajo neznana in nepreizkušena cepiva, ki bodo imela vpliv na človeški organizem še več let po prejemu cepiva (kakšen bo ta vpliv, za zdaj ne ve še nihče in samo upamo lahko, da ne bo katastrofalnih posledic)", so zapisali pravniki. To bode v oči, ker, kot je bilo že v številnih študijah pokazano, ta cepiva ne izstopajo od drugih cepiv, so nekajkrat bolj varna od številnih zdravil. "Pravniki" iniciative se do zdaj niso pritoževali in pisali peticij ali pa grozilnih dopisov zdravnikom, ki predpisujejo aspirin. Ta je pravzaprav neprimerno bolj nevaren od cepiva za covid-19 in po avstralski študiji za 10 odstotkov poveča možnost za notranje krvavitve pri starejših od 70 let. Možnost krvavitev je 38 odstotkov višja, samo v Združenem kraljestvu je po britanski študiji, ki jo je objavil Peter Rothwel, vsako leto več kot 20.000 krvavitev in 3000 smrti zaradi krvavitev, ki jih povzročajo aspirin oziroma druga zdravila proti strjevanju.

icon-expand Tisti, ki so proti cepljenju, pri prepričevanju drugih večinoma ne uporabljajo verodostojnih podatkov. FOTO: Dreamstime

V Sloveniji so do 4. julija po podatkih NIJZ izvedli 1.481.232 cepljenj, prejeli pa 7.095 prijav o nezaželenih učinkih. Velika večina teh je bila povezana s slabšim počutjem, mrzlico, bolečino na vbodnem mestu. Od teh 7.095 prijav je v povprečju približno dva odstotka resnih, kar bi bilo približno 140 primerov. Zagotovo so lahko potrdili le eno smrt v povezavi s cepljenjem, ostali primeri so zelo malo verjetni, so zapisali na NIJZ. Če predvidevamo, da je vseh 140 ljudi bilo hospitaliziranih, je možnost, da vas cepljenje "spravi" v bolnišnico, 0,009-odstotna, možnost za smrt pa 0.00007-odstotna. Za primerjavo, možnost, da zaradi koronavirusa potrebujete bolnišnično pomoč, je od 2 do 4 odstotkov, odvisno od starosti, v državah, kjer je delujoč zdravstveni sistem, je možnost za smrt v povprečju manj kot en odstotek, drugje pa precej višji. Samo v Sloveniji je zaradi epidemije covida-19 umrlo 4.765 ljudi, kar je več kot en primer smrti zaradi cepiv in nevarnost postavlja v resno razmerje. Njihova trditev iz začetka pisma, da tveganje, ki ga prinese okužba s koronavirusom, nikakor ni sorazmerno s tveganjem, ki ga prinašajo neznana in nepreizkušena cepiva, je tako pravilna. Covid-19 je več tisočkrat bolj nevaren od cepljenja, tudi za mlade zdrave osebe. Po podatkih NIJZ je zaradi koronavirusa umrlo 89 ljudi, mlajših od 54 let, s tem da so potrdili šestkrat manj okuženih s koronavirusom v primerjavi s številom cepljenj, za njih ta stavek iniciative vsekakor drži, a ne v smislu, kot želijo pravniki predstaviti.

Oba argumenta sta neprimerljivo močnejša od tistih pri cepljenjih, a hkrati ta iniciativa pravnikov še vedno vztraja, da so cepiva hujša in nekako zlovešča. Prav tako trdijo, da so zdravniki odgovorni za posledice cepiv, ker da gre za eksperimentalna zdravila, a, kot smo že pokazali, so bila opravljena vsa predklinična in klinična preizkušanja, stranski učinki so v pričakovanih vrednostih. Vse podrobnosti o cepivih in učinkovinah je objavila že EMA, v slovenščini tudi NIJZ. Ta iniciativa pravnikov tako zmotno vztraja, da gre za eksperimentalna in nevarna cepiva, za katero je potrebno pisno soglasje tistega, ki se bo cepil in natančna obrazložitev vseh možnih stranskih učinkov, kot zahteva 27. člen Zakona o pacientovih pravicah. Podobno so razložili tudi na Zdravniški zbornici: "V zvezi s standardom medinskega posega, povezanega z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, izpostavljamo, da manjša možnost nastanka hujše posledice pri cepljenju še ne dovoljuje sklepa, da je samo cepljenje proti Covid-19 medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo." Zdravniki s katerimi smo se pogovarjali, so nam dejali, da jih je strah, ker jim grozijo s kazenskimi ovadbami, četudi neupravičenimi, saj počnejo tisto, za kar so poklicani - skrbijo za zdravje ljudi in pričakujejo od pristojnih, da jih zaščitijo. Podobno so dejali tudi na Zdravniški zbornici: "Svoje delo opravljamo z veliko odgovornostjo in predanostjo, kar se je pokazalo tudi med samo epidemijo, ko smo, četudi v izrednih razmerah, poskrbeli za precepljenost drugih bolezni, da ne bi izbruhnile še otroške bolezni, zato nas toliko bolj žalostijo pisanja in namigovanja o neustreznosti našega dela."