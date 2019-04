Brez zaposlenih, brez referenc, a z donosnimi posli z državo

Vsa podjetja povezujejo isti ljudje. Zavod inkubator idej, ki je v lasti Matjaža Štolfe in Roka Hribarja, je bil namreč največji, 50-odstotni, družbenik Zavoda študentska praksa Maribor. Tudi Inkubator idej je očitno dober znanec kmetijskih uradnikov.

Čeprav je podjetje registrirano za organiziranje razstav oziroma sejmov in od leta 2016 nima zaposlenih, je kar tri leta delalo z ministrstvom. Leta 2016 so tako za njih naredili študije, raziskave ali analize gensko spremenjenih organizmov in za to dobili skoraj 40 tisočakov (39.900 €). A pozor, ravno v tem času, natančneje od 25. 8. do 25. 9. 2016, so bili davčni neplačnik. Kljub temu so v naslednjih dveh letih sodelovanje ponovili: leta 2017 so, kot kaže, za podobno delo dobili slabih 42 tisoč evrov (41.950 €), lani pa so po podatkih Erarja za 45.750 evrov izvedli pedologijo in monitoring tal.

Skupaj so torej v treh letih samo z ministrstvom za kmetijstvo zaslužili skoraj 130 tisoč evrov (127.600 €), kar je glavnina vseh njihovih prihodkov. Hkrati je inkubator idej edini lastnik podjetja Nano Plus, ki ga prav tako vodi Matjaž Štolfa, ukvarjalo pa naj bi se s posredništvom pri prodaji različnih izdelkov, Tudi to podjetje je od istega ministrstva prejelo skoraj 25 tisoč evrov (24.376,95 €). Med drugim naj bi jim dobavili pisarniški material in opremo.