inOrbit - Največja regionalna konferenca digitalnega marketinga se vrača v Portorož

Ljubezen na prvi (marketinški) stik, največja regionalna konferenca digitalnega marketinga inOrbit se med 17. in 18. majem 2022 vrača v Portorož. Konferenčni oder bo gostil več kot 30 tujih in domačih uveljavljenih strokovnjakov digitalnega marketinga, celotna konferenčna izkušnja pa udeležencem zagotavlja celostno doživetje za pridobivanje novega in poglabljanje že osvojenega znanja ter opolnomočenje posameznika z orodji in znanji za karierni razvoj in osebnostno rast.

icon-expand inOrbit2022 FOTO: Arhiv ponudnika

Po dvoletnem premoru srečanj v živo bo blagodejen učinek morja in ležernost obalnega Portoroža prava kombinacija za osvajanje novih znanj in veščin. Nešteto priložnosti pa bo tudi za neformalna mreženja, izmenjavo znanj in sproščena druženja, ki smo jih v zadnjem času že izjemno pogrešali.

Sproščeno okolje, intenzivni (trije) dnevi ter blagodejna morska klima bodo poskrbeli, da se bodo obudila stara prijateljstva in sklenila nova. Le kako se ne bi, saj govorimo skupen jezik, ki zveni digitalno in sliši marketinško.



2 + 1 dan, 30 predavanj, 30 predavateljev, 9 delavnic



inOrbit je na misiji, da obogati in izpopolni znanje navdušencev in strokovnjakov s področja digitalnega marketinga, zato že v ponedeljek, 16. maja, gosti inOrbit Workshop day , praktične delavnice digitalnega marketinga, ki jih poučujejo vodilni strokovnjaki v industriji. Teden se nato prevesi v konferenčni del, ki gosti 30 tujih in slovenskih predavateljev in ravno toliko predavanj ter 2 dni druženj v živo, s katerega bodo udeleženci odnesli nove in sveže ideje, nasvete in trike za izpopolnitev digitalnega nastopa, izboljšanja poslovnih rezultatov in pospešeno rast podjetij.

Prihajajo najboljši digitalni marketingaši sveta



inOrbit konferenca bo vzporedno gostila dve vertikali raznolikih predavanj, eno s poudarkom na pridobivanju strateških znanj, drugo pa bo namenjeno poglabljanju strokovnega znanja. Z mednarodno priznanimi govorniki se bomo poglobili v aktualne in pereče teme digitalnega marketinga, kot so prehod na Google Analytics 4, UI/UX oblikovanje, vsebinski marketing, trženje blagovne znamke, beseda pa bo tekla tudi o trenutnem glavnem trendu družbenih omrežjih, platformi TikTok.



Svoje izkušnje in znanje bodo delili priznani strokovnjaki digitalnih velikanov, kot so Google, Meta, LinkedIn ter Microsoft in nam odstrli vpogled v futuristično prihodnost digitalnega marketinga. Med drugimi bo z nami Purna Virji, globalno priznana strokovnjakinja za vsebinske rešitve pri LinkedInu in Katarzyna Paliwoda, podjetja Meta. Arnout Hellemans iz OnlineMarkethink bo gostil praktično predavanje o analitiki in migraciji na GA4; osrednja govornica pa bo Liraz Margalit, socialna psihologinja, specializirana za vedenjsko oblikovanje in odločanje potrošnikov podjetja Topicx.

(Ne)konferenčni del bo reševal konkretne izzive



inOrbit pa ne bi bila konferenca digitalnega marketinga, če ne bi bila vsaj malo posebna, kot je posebna industrija sama. Velik del konference bo predstavljal prostor za diskusijo in iskanje rešitev za konkretne izzive. (Ne)konferenčni del konference je format, ki mu bo namenjenega več časa v želji, da udeleženci sami izpostavijo, katera tema ali izziv jih najbolj zanima in je zanje tudi najbolj kritična. Strokovnjaki s posamičnih področij bodo skupaj z udeleženci iskali rešitve in različne možnosti pristopa k reševanju izzivov.



Poseben del inOrbita namenjen osebnostni rasti



V duhu časa preteklih let, ki sta minili v znamenju skokov v neznano tako v poslovnem kot zasebnem okolju, nam je še bolj kot kadarkoli prej jasno, da je osebnostna rast temelj za uresničevanje svojega poslanstva, napredka vsakega posameznika in družbe. Pa tudi temelj in gradnik poslovne uspešnosti. Ker je konferenca inOrbit močno vpeta v kolesje družbenih sprememb, bo gostila tudi predavanja, delavnice in aktivnosti na temo poslovne in osebnostne rasti, ki bodo posameznike opolnomočile in jim predstavile orodja za osebnostno rast.

