Inovacija v pomlajevanju kože: Krema, ki deluje kot botoks!

Razmislite, preden izberete botoks!

Botoks lahko pomladi – ali pa pospeši staranje kože! Čeprav gladi gube, lahko zaradi izgube mišične mase povzroči, da se nove gube pojavijo še hitreje. Pogosti so tudi neprijetni stranski učinki, kot so asimetrija obraza, glavoboli, bolečine v vratu, suha usta in oči ter celo težave z dihanjem.

Hialuronska kislina: varna in naravna alternativa

Hialuronska kislina je naravna sestavina v telesu, ki skrbi za hidracijo, elastičnost in tvorbo kolagena. Ima izjemno sposobnost zadržavanja vode – nase veže do 1000-kratno maso vode glede na lastno težo, kar koži omogoča čvrstost in napetost.

S staranjem se njena prozvodnja v našem telesu zmanjšuje, kar vodi v suho kožo, izgubo volumna in pojav gub. Hialuronska nega je zato nujna! A pazite na izbiro – hialuron nizke kakovosti ni vedno klinično preizkušen in lahko povzroči neželene reakcije.