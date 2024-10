Inovativen napitek, razvit v sodelovanju Vindije in Polleo Sporta

Odobren s strani nutricionistov, oboževan od vseh

V sodelovanju s Polleo Sportom je Vindija ustvarila mlečne napitke, obogatene z whey proteini – visokovrednimi proteini sirotke, ki so zaradi svojih visokih hranilnih vrednosti prava izbira za optimalne rezultate vadbe in hitrejše okrevanje po treningu, ko telo še posebej potrebuje proteine za izgradnjo in okrevanje mišic.

"Proteini so, poleg vode, najpomembnejši gradbeni del našega telesa, kar dokazuje že samo ime, ki izvira iz grške besede protos, kar pomeni prvi, pred vsemi. Takšni izdelki vsebujejo t. i. 'kompletne proteine', torej vse esencialne aminokisline, ki jih naše telo izjemno potrebuje, vendar jih ne more samo proizvajati. Zato lahko izbira kakovostnega proteinskega obroka naredi veliko razliko, ko gre za zdravje in moč. Veseli me, da bo novi mlečni napitek 'z bregov Polleo Whey Protein postal nepogrešljiv del dnevne rutine številnih ljubiteljev proteinskih napitkov in vseh, ki to šele bodo postali. Z visoko vsebnostjo beljakovin in nizko vsebnostjo maščob je napitek 'z bregov Polleo Whey Protein hranilen obrok, ki je hkrati lahek, zahvaljujoč dejstvu, da je lahko prebavljiv zaradi sirotkinih beljakovin, ter ne vsebuje laktoze in dodanih sladkorjev." – je poudarila nutricionistka Karmen Matković Melki.