Inovativna glava za pipe, s katero bodo vaša kuhinjska opravila dvakrat hitrejša!

Kuhinjska opravila nam vsak dan vzamejo veliko časa. Po kosilu moramo pomiti umazano posodo – velike lonce, ponve ali krožnike, pri pomivanju pa porabimo velike količine vode. Pomiti moramo vso posodo, pa tudi pomivalno korito. Poleg tega pogosto menjamo toplo in hladno vodo.

Da si olajšate vsakodnevna opravila v kuhinji in zmanjšate porabo vode, preizkusite Quaster inovativno glavo pipe , ki jo enostavno namestite na katerokoli vrsto pipe in prilagodite pretok, ki vam ustreza. Nič več zapravljanja vode med obračanjem velikih ponev in pekačev v pomivalnem koritu. Ta glava se vrti za 170 stopinj, tako da jo lahko vrtite ročno in usmerite curek v katero koli smer, ki vam ustreza. Izbirajte med 3 vrstami vodnega curka Praktičnost te glave za pipe je v tem, da je opremljena z zgibom, ki omogoča njeno vrtenje. Poleg tega imate možnost izbire med 3 vrstami šob. To bo še posebej uporabno, če boste morali oprati sadje, ne da bi vas motilo brizganje vode naokrog. Močnejši curek lahko uporabite za polnjenje posod z vodo, šibkejši curek pa za pomivanje posode. Varčnejše in bolj praktično delovanje vaše pipe! Preizkusite Quaster še danes.

Za urejeno in čisto kuhinjo Z uporabo te prilagodljive glave za pipe lahko zelo prihranite čas, ki ga preživite v kuhinji. Velikih loncev in širokih pekačev ni treba večkrat obračati, da bi jih pravilno splaknili. Preprosto zavrtite glavo pipe Quaster in vse sperite v dveh korakih. Na ta način se voda ne bo razlila po umivalniku in brizgala po stenah ali ploščicah. Ta praktični nastavek bo v vaše življenje prinesel veliko koristi: -prihrani čas pri pomivanju posode -nižji računi za vodo -prepečuje škropljenje vode po kuhinji -postavi se v samo nekaj minutah -postavite ga v kuhinjo, kopalnico ali dvorišče Quaster - elegantna glava za pipe, ki bo vašo kuhinjo naredila moderno in praktično.

