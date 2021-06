Inovativna pohodniška oprema: Ostanite hidrirani tudi med najintenzivnejšimi aktivnostmi v naravi

S prihodom poletja se bo v vas prebudila želja po neskončnih prostranstvih in neosvojenih gorskih vrhovih. Če to ne zadostuje za motiviranje, bomo omenili, da je v dneh pandemije covida-19 postalo izjemno pomembno ohraniti psihofizično zdravje. To najpreprosteje dosežemo tako, da ostanemo v naravi, se sprehodimo in gremo na kakšen pohod.

Najbolj varovan trik izkušenih planincev, ki bo odličen tudi za začetnike, je, da pred odhodom v gore naredite kontrolni seznam. Za vas smo raziskali, kako bi moral biti videti ta seznam.

icon-expand Hike2O FOTO: Arhiv ponudnika

Za uživanje ​​v svoji izkušnji bi bilo dobro, da: - Naredite seznam potrebne opreme - Spoznate teren, po katerem boste šli - Imate grob načrt poti - Vzamete prvo pomoč in repelente - Se ne obremenjujete preveč med pohodništvom

Obstaja možnost, da lahko, če še niste pešačili, preobremenite in prenapolnite nahrbtnik s stvarmi. V strahu, da bi kaj pozabili, lahko vzamete vsega preveč. To lahko povzroči težave s hrbtom, mišicami in nogami. Prekomerna obremenitev vas bo hitreje utrudila, bolele vas bodo noge in ne boste uživali na svežem zraku. Prihranite si prenašanje steklenic z vodo in osvobodite roke, da posnamete čudovite fotografije, ki jemljejo dih!

Raziskovali smo, katera rešitev je najbolj praktična in najlažja za ohranjanje hidracije, hkrati pa manjšo utrujenost rok. Če vaše telo nima dovolj vode, boste hitreje izgubljali moč. Izkušeni planinci, plezalci in ekstremni športniki najbolj zaupajo taktičnemu nahrbtniku Hike2O. Je kompakten in lahek nahrbtnik z vgrajenim rezervoarjem za vodo in cevjo za hiter dostop do vode.

Skrivnost lahkotnega in vzdržljivega telesa Osnovne stvari, ki jih morate imeti s seboj, so prva pomoč, šotor, svetilka in zemljevid. Če ne morete napisati lastnega seznama, uporabite številne različice z interneta. Pomemben element, ki ga ne smete pozabiti, je voda. Nikakor ne pozabite prinesti veliko vode, saj je hidracija najpomembnejša med telesno aktivnostjo. Omogoča vam boljše rezultate in mišice se ne obremenjujejo preveč. Težava plastenk je, da so velike in zavzamejo preveč prostora v nahrbtniku. Dodali bomo, da so eden največjih onesnaževalcev narave.

Izognite se dilemi, kam odvreči odpadke! Ne nosite odvečne plastike v naravo in tako poskrbite, da ne boste postali del verige onesnaževanja narave. Izberite Hike2O, ki ga boste lahko vedno znova uporabljali med aktivnostmi na prostem. Enostavno se ga dopolni z vodo, kar lahko storite pri katerem koli potoku ali izviru. Pohodništvo, tek ali kolesarjenje – izbira je samo vaša! Ob lepem vremenu lahko opravite veliko dejavnosti. Vdihnite svež zrak v hladnih gozdovih, odkrijte zdravilne rastline na travnikih ali osvojite nov gorski vrh! Privoščite si več časa v naravi in ​​si poti ne skrajšajte, ker so nahrbtniki pretežki in vam je zmanjkalo vode.

