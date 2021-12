Inovativni kmet Gregor Slavec, prvi Slovenec z evropsko nagrado za mlade kmete

Na 7. Evropskem kongresu mladih kmetov, ki je v hibridni obliki potekal iz Evropskega parlamenta v Bruslju, je Gregor Slavec prejel evropsko nagrado za mlade kmete za najboljši projekt za izboljšanje podeželskih območij. Kongres, ki je letos potekal pod naslovom Mladi kmetje kot vzor odpornosti, je sicer eden najpomembnejših dogodkov s področja kmetijstva in razvoja podeželja v EU. Poudarja namreč ključno vlogo, ki jo imajo mladi za prihodnost evropskega kmetijskega sektorja in razvoja podeželja, so sporočili iz pisarne evropskega poslanca Franca Bogoviča , ki je slovenski ambasador kongresa.

Mladi kmet je pred osmimi leti sklenil, da kmetijo na novo zažene, zato je pripeljal živali. "Najprej koze, potem smo dodali osle, sledile so jim krave, potem čebele, nato kokoši ... Skratka, nastala je pisana, tradicionalna kmetija," je opisal, kako se je vse skupaj začelo in ob tem dodal, da so živali večinoma avtohtonih vrst.

Gregor Slavec je s svojo zgodbo prepričal najprej Slovenijo. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine sta ga konec oktobra razglasila za inovativnega mladega kmeta 2021. Pred osmimi leti ja namreč začel obujati in nadgrajevati dedkovo zgodbo, ki je z dejavnostjo na kmetiji prenehal leta 1991. "Kasneje je prodal vse živali. To niti ni bila neka utečena, intenzivna kmetija," nam je pojasnil Slavec, ko smo ga poklicali.

Kozji sladoled je zgolj ena izmed inovativnih zgodb kmetije Slavec. Priznanje si je prislužila tudi s širjenjem zavedanja in znanja, kaj ekološko kmetijstvo, kmetija in življenje na njej pravzaprav pomenijo. "Redno gostimo šole in vrtce na naši kmetiji in jim približamo življenje avtohtonih živali. Otroci pri nas pobirajo jajca, pobožajo kokoši, koze, telička. Postavili smo tudi učni čebelnjak, da lahko obiskovalci spoznajo delo čebelarja in življenje čebel," je razložil Slavec in dodal, da organizirajo tudi tematske delavnice.

Na kmetiji so se lotili dela in hitro ugotovili, da je sladoled dobrega okusa. "Zgodbo smo nadgradili tako, da smo si rekli, če imamo vrhunsko ekološko kozje mleko, v sladoled ne bomo dali običajni sladkor, praškov in kemikalij, ampak bomo hodili po naravni, domači poti. Odločili smo se za ekološki, domači sladkor in druge naravne sestavine, ki smo jih ohranili tudi pri okusih – lešnik, vanilija, čokolada," je opisal Slavec.

A mladi kmet je želel ponuditi nekaj več s svoje kmetije. Odločil se je, da bo začel izdelovati tudi prehranske izdelke. "Eden med njimi je ekološki sladoled iz kozjega mleka. Premišljeval sem: molzemo koze, sveže ekološko mleko imamo v ponudbi, zakaj mleku ne bi dodali vrednost. A ker sir, jogurte in skuto prideluje že dosti kmetov, sem iskal novo pot in prišel na idejo, da bi poskusil izdelovati sladoled," je pojasnil, kako se je rodila ideja.

Evropska nagrada za mlade kmete namenjena prepoznavanju osrednje vloge mladih kmetov na podeželju

Evropska nagrada za mlade kmete v splošnem pogledu izpostavlja in nagrajuje mlade kmete za trajnostne in inovativne rešitve ter prakse, ki odgovarjajo na izzive, s katerimi se sooča kmetijski sektor. To so menjava generacij, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, prehranska varnost, tehnološki napredek in razvoj podeželja. Nagrada je bila uvedena leta 2012, da bi bolje prepoznali osrednjo vlogo, ki jo imajo mladi kmetje na podeželju, in priznali inovativne pristope, ki jih uporabljajo pri svoji kmetijski dejavnosti. Podeljuje se za tri področja: najboljši digitalni projekt, najbolj odporen projekt in najboljši projekt za izboljšanje podeželskih območij, so pojasnili iz pisarne Bogoviča.

Po njihovih besedah je Gregor Slavc ob prejetju nagrade povedal: "Tako, kot sem nepričakovano prejel naziv Inovativni mladi kmet 2021 v Sloveniji, tako me je ponovno presenetila Evropska nagrada za mlade kmete. Neverjetno! Sam imam sicer od samega začetka mojega kmetovanja jasno zastavljene cilje, a tovrstnih nagrad in priznanj nisem imel med njimi. Upam in si močno želim, da bo ta nagrada delček enega mojega cilja oziroma spodbuda, da bi čim več mladih prevzelo kmetije in jih uspešno vodilo. Le pogumno!"