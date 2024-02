Inovativni zasloni, ki bodo obogatili vsako izkušnjo gledanja

Pametna povezljivost je ključna lastnost obeh televizorjev in upravljanje vaših pametnih naprav še nikoli ni bilo lažje zahvaljujoč aplikaciji SmartThings , medtem ko vam aplikacija za video klice omogoča povezovanje z najdražjimi, ki niso z vami, na velikem zaslonu. Multi View omogoča hkratno gledanje televizije in pametnega telefona, kot je Galaxy S24 Ultra, na enem zaslonu, medtem ko platforma SmartThings omogoča pametno upravljanje domačih naprav kar iz udobja kavča.

Samsung OLED tehnologija predstavlja prelomnico v načinu, kako doživljamo barve in kontrast. Z nevralnim Quantum procesorjem in tehnologijo Quantum HDR OLED+ 4K , Samsung OLED, zagotavlja močno svetlost in celovit kontrast, kar ustvarja vrhunsko vizualno izkušnjo.

Novi televizorji navdušijo vse!

V liniji novih televizorjev Samsung za leto 2023 so izjemni Neo QLED modeli navdušili tako gledalce kot recenzente. Televizor Neo QLED 8K HDR Smart TV (2023) je s strani publikacije Expert Reviews prejel pet zvezdic in oznako "Priporočeno". Novinar Stephen Withers je o njem zapisal: "Samsung televizor Neo QLED 8K HDR Smart TV (2023) je tehnološki dosežek, ki vas kljub omejeni vsebini 8K navduši z vsemi mogočimi funkcijami. Poleg tega je vizualno osupljiv, vključuje paket One Connect Box in ima impresiven zvok, ki ga zagotavlja 6.2.4-kanalna konfiguracija zvočnikov. "

Ravno tako je 163-centimeterski (65-palčni) Samsung OLED 4K HDR Smart TV (2023) televizor za publikacijo Expert Reviews ocenil priznani novinar Stephen Withers z oznako "Najboljši nakup". O televizorju je med drugim zapisal: "Slike SDR na televizorju Samsung S90C OLED so osupljive, z globokimi črnimi odtenki, natančnimi podrobnostmi in naravnimi barvami zaradi kvantnih pik in širokih vidnih kotov OLED. Televizor ima tudi izboljšan filter zaslona, kar omogoča spektakularno zmogljivost HDR z natančnimi barvami in širokim razponom, kar dokazuje, da Samsung prisluhne potrebam in željam kupcev."

V dobi, ko je vizualna tehnologija ključnega pomena za naše vsakodnevno življenje, Samsung z inovativnimi OLED in Neo QLED zasloni vodi revolucijo v izkušnji gledanja. Ti zasloni ne le postavljajo nove standarde v kakovosti slike, temveč tudi obogatijo vsak trenutek, preživet pred zaslonom, z izjemno živahnostjo, globino in natančnostjo.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung.