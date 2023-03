Inšpekcija na koroški kmetiji razkrila poginulo govedo, trpljenje živali in več kršitev

Uradni veterinar Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prijave minulo soboto opravil inšpekcijski nadzor na kmetijskem gospodarstvu na Koroškem v naselju Podgora na območju Kotelj.

"Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da ima kmetijsko gospodarstvo vpisanih 22 glav goveda, od tega jih je bilo osem poginjenih. V hlevu so bile zelo slabe higienske razmere. Več živali ni bilo označenih z ušesnimi številkami. Preostale živali so bile v zadovoljivem stanju in niso bile življenjsko ogrožene, niso pa imele na voljo dovolj vode in krme," so zapisali na upravi.

Pojasnili so, da so pristojni odredili nujne ukrepe preprečitve nadaljnjega trpljenja živali. Odredili so redno oskrbo preostalih živali s pitno vodo in krmo, čiščenje hleva in zagotovitev čistega in suhega ležišča.

Poginule živali je odpeljala veterinarsko higienska služba, zaradi ugotavljanja vzroka pogina pa so odredili t.i. raztelesbo živali. Kot še navajajo na upravi, bodo ostale živali v nadaljevanju postopka odvzete. Ostale informacije in ugotovitve inšpekcijskega postopka bodo znane po zaključku postopka.