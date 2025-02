Inšpekcija na Kostakovem odlagališču našla zakopane odpadke

Pri prvem odkopavanju na zemljišču so se po navedbah inšpektorata pokazali kosi folije, embalaže in tekstila ter bolnišnični odpadki in mešani komunalni odpadki. V nadaljevanju so se na globini med 3,6 in 5,5 metra pokazali embalaža, tekstil, mešani komunalni odpadki in tekstilni lepilni trakovi.

"Odpadki niso balirani in se nahajajo v plasteh. Nekateri dajejo videz starih odpadkov, nekaj odpadkov je črnih, kot bi bili ožgani, spet drugi odpadki vmes pa so relativno sveži, kar je bilo mogoče razbrati iz datuma uporabe na embalaži," so pojasnili.

Odkop nadaljujejo na površini velikosti približno 1500 kvadratnih metrov. Kot so zapisali, izkopavanja nadaljujejo v okviru postopka, katerega namen je ugotoviti obseg in količino zakopanih odpadkov. "Na podlagi popolnega ugotovljenega dejanskega stanja na lokaciji bodo sprejeti tudi ustrezni ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo, da bo zavezanec odstranil odpadke in zagotovil predpisano ravnanje z njimi. Inšpektorat bo ves čas postopka prisoten na lokaciji ter spremljal odkopavanje in odstranjevanje odpadkov," so dodali.

Za odkop so se na inšpektoratu odločili, potem ko pregled z georadarjem decembra lani ni dal nedvoumnega odgovora, ali so na zemljišču zakopani odpadki. Kot so pojasnili, so odkope opravili na točkah, kjer so z georadarjem zaznali najgosteje posejane anomalije. Dela so pod nadzorom inšpektorjev opravili 27. januarja in 7. februarja.