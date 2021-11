Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata za okolje in prostor je v letih 2020 in 2021 izvedla akcijo nadzora nezakonitega lova in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu. Obravnavali so 60 prijav nezakonitega ravnanja s pticami. V 30 primerih so bile ugotovljene nepravilnosti oziroma kršitve.

Inšpektorji so opravili 76 inšpekcijskih pregledov. Kršitve so ugotovili v več kot polovici inšpekcijskih postopkov, "v štirih primerih ni bilo mogoče ugotoviti zavezanca, v štirih, pa je postopek še v fazi ugotavljanja dejanskega stanja". Najpogostejše kršitve so bile, navaja inšpektorat, nezakonito zadrževanje prostoživečih ptic v ujetništvu, pogosto tudi v kombinaciji z lovom, sledita nezakonita prodaja nagačenih živali - ugotovili so tudi eno prodajo živega laboda - in uničenje gnezd. V dveh primerih sta zavezanca skrbela za ranjeno ptico, kar p prav tako predstavlja kršitev predpisov, saj je treba ptice, če jih ni mogoče izpustiti v naravo, oddati zavetišču v roku 24 ur od odvzema iz narave.

icon-expand Inšpekcija najpogosteje odkrila nezakonito zadrževanje prostoživečih ptic v ujetništvu FOTO: Shutterstock

Inšpektorji so obravnavali tudi prijave prodaje nagačenih ptic na spletnem portalu bolha.com. "Ne glede na to, da je šlo v večini primerov za prodajo več 10 let starih primerkov nagačenih ptic, je šlo za kršitev predpisa, ki prepoveduje tako oglaševanje prodaje ozrioma prodajo živih ali mrtvih zavarovanih vrst ali njihovih delov brez dovoljenja, kot tudi njihovo kupovanje," so zapisali.

Pri večih nadzorih so sodelovali s strokovnjaki Društva za opazovanje in poručevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki so jim pomagali pri določanju vrste ptic. Prav tako so sodelovali tudi s Priorodoslovnim muzejem Slovenije, ki so izvedli obročkanje ptic izpuščenih v naravo. V letu 2020 so inšpektorji večino nadzorov izvedli v obdobju jesenske selitve v oktobru in novembru, v letošnjem letu pa so z akcijo nadaljevali v spomladanskem in deloma še v poletnem času.