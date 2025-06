Inšpekcija: nepravilnosti v škofjeloškem vrtcu

Inšpektorica je v odločbi 18. junija pozvala ravnateljico, naj z ugotovljenimi kršitvami v sestavi in delovanju sveta staršev seznani svet staršev in jih pozove, da pri nadaljnjem odločanju sodelujejo le zakonito izvoljeni člani sveta staršev.

Inšpektorica je ugotovila, da sestava sveta staršev ne sledi določbam šolske zakonodaje in ustanovitvenega akta. Dva starša namreč zastopata po dva oddelka, dva člana nista bila izvoljena na roditeljskih sestankih, za druga dva člana pa izvolitev ni razvidna iz zapisnikov. Na dopisni seji sveta staršev v začetku junija sta bili po odstopu prejšnjega člana sredi maja nato neustrezno imenovani tudi nova članica predstavnica staršev v svetu zavoda in njena namestnica.

Inšpektorat je izredni nadzor uvedel na podlagi pisne pobude, v kateri je bil naveden dvom v popolno zakonitost postopka razrešitve ravnateljice, ki ga je svet zavoda začel z odločitvijo na seji 4. junija, in v zakonitost mandatov članov sveta vrtca - predstavnikov staršev.

Ravnateljica je za STA izpostavila, da se je v inšpekcijskem nadzoru potrdilo opozorilo zavoda na seji sveta vrtca 4. junija o nezakonitem delovanju sveta staršev. Celoten zapisnik inšpekcijskega nadzora je ravnateljica 19. junija posredovala predsedniku sveta staršev, člane sveta staršev pa je z zapisnikom tudi ustno seznanila.

Pooblaščenec predsednice sveta zavoda Borut Bernik Bogataj je za STA povedal, da na začeti postopek razrešitve ravnateljice inšpekcijska odločba ne vpliva. Dejal je, da inšpektorica dejansko ni ugotovila nezakonitega delovanja sveta staršev, temveč le nezakonito sestavo sveta. Pri tem je ocenil, da je za neustrezno sestavo sveta staršev odgovorna ravnateljica, saj je le ona imela vpogled v to, kako so bili člani imenovani in bi morala na napake opozoriti.

Bernik Bogataj meni, da zadeva ne more vplivati na razreševanje ravnateljice, saj je sedem od devetih članov sveta zavoda glasovalo za uvedbo postopka razrešitve. 3. julija bo naslednja seja sveta zavoda, na kateri bo ravnateljica imela priložnost odgovoriti na očitke. Nato bo svet zavoda odločil, ali bo nadaljeval postopek razrešitve ali ne. Če ga bo nadaljeval, bo obrazložen predlog razrešitve dal v mnenje pristojnemu ministrstvu, če ne, pa bo postopek ustavil.

Izredni inšpekcijski nadzor glede zagotavljanja varnega in spodbudnega okolja, ki ga je na podlagi prijave zoper delovanje ravnateljice opravila inšpektorica za šolstvo, sicer ni pokazal nepravilnosti. Prejšnji teden je bil zaključen tudi izredni inšpekcijski nadzor inšpektorata za zdravstvo v enoti Biba, ki ni potrdil očitkov o previsokih temperaturah v igralnicah. Ni pa še končan nadzor inšpektorata za delo.

Šolski inšpektorat je pred kratkim izvedel tudi izredni nadzor v Vrtcu Tržič zaradi prijave starša o neprimernem ravnanju z otroki v enem od oddelkov v Križah. Inšpektorica je ugotovila, da ni prišlo do kršenja pravic otrok do varnega in spodbudnega učnega okolja, zato je postopek ustavila. Z zadevo se je na seji minuli teden seznanil tudi tržiški občinski svet.