Inšpekcija ni ugotovila špekulacij glede peletov in drv

Tržni inšpektorat je nadzor izvedel zaradi informacij o motnjah na trgu pri dobavi določenih energentov in peči na trda goriva ter ob informacijah o občutnem povišanju cen preverjal stanje glede cen in dobavljivosti različnih energentov (peleti, drva, kurilno olje in lesni sekanci) ter peči na trda goriva, je urad vlade za komuniciranje sporočil po seji vlade, ki se je seznanila z informacijo o nadzoru.

Inšpektorji so preverjali označevanje cen blaga, spremembe cen in to, ali prodajalci zaračunavajo blago po označenih cenah, razpoložljivost blaga in morebitne omejitve pri prodaji ter razloge za povečanje cen in morebitno pomanjkanje zalog blaga.

Opravili so 77 inšpekcijskih pregledov in ugotovili sedem kršitev, in sicer štiri kršitve v zvezi z zavajajočo poslovno prakso ter tri v zvezi z označevanjem cen. Poleg tega so opravili tudi 79 poizvedb pred uvedbo inšpekcijskih postopkov pri različnih subjektih (pri proizvajalcih in trgovcih, ki prodajajo energente). Poizvedbe so izvedli, da bi čim hitreje pridobili informacije za pregled stanja v primerih, ko uvedba inšpekcijskega pregleda zaradi odsotnosti odgovornih oseb in težav s pridobivanjem dokumentacije ni bila mogoča, bo pa po potrebi uvedena naknadno.

"Ugotovljeno je bilo, da nihče od nadziranih subjektov ne zadržuje blaga v skladiščih iz špekulativnih namenov in da je pomanjkanje posameznih energentov posledica močno povečanega povpraševanja in omejitve izvoza energentov s strani držav, v katerih imajo trgovci dobavitelje (Bosna in Hercegovina, Srbija, Madžarska)," so zapisali.

Ugotovili so tudi, da je največ težav na področju prodaje peletov in drv, medtem ko pri kurilnem olju in sekancih inšpektorat ni ugotovil motenj v dobavi oz. prodaji. Prav tako zaenkrat ni motena prodaja peči na trda goriva, so se pa podaljšali dobavni roki.