Inšpekcija o ravnanju z dvojčkoma: Obravnava je bila primerna

Hrvaško javnost je včeraj pretresel primer dvojčkov, potem ko so se na družbenih omrežjih pojavile fotografije zanemarjanja v hrvaški bolnišnici. Inšpekcija trdi, da je bilo vse v skladu s strokovnimi smernicami, mama se je za odziv opravičila.

Inšpekcija hrvaškega ministrstva za zdravje je pokazala, da niso bile zaznane strokovne napake pri obravnavi dojenčkov, poroča N1. Kot so zapisali v poročilu, je bilo za dojenčka primerno poskrbljeno. "Vsi deli kože in sluznic, razen mest, ki so bila v stiku z drisko, so zdravi in odlično negovani. Ne zgleda, da so bili otroci na kakršen koli način neprimerno obravnavani ali zanemarjani."

Direktorica bolnišnice Fran Mihaljević v Zagrebu je z mamo že stopila v stik in jo povabila na sestanek, da ji pojasni, kaj se je dogajalo. Mama petmesečnih dvojčkov Ana Treščecse je po dananšnjem pogovoru z zdravniki odzvala drugače. Razume, zakaj je bil otrok privezan na posteljo in razloge za rdečo kožo, a še vedno misli, da bi otroke lahko bolj pogosto previjali. Direktorica bolnišnice Alemka Markotićse je za nesprestno komunikacijo opravičila in dodala: "Tudi mi smo ljudje in imamo včasih nespreten odziv."

Fotografije so tudi sprožile grožnje s smrtjo v komentarjih pod objavo, za kar se je mama že opravičila, so zapisali pri 24sata. Oglasili so se tudi pediatri, ki pravijo, da se takšna rdečica na intimnih predelih lahko pojavi zelo hitro in da o zanemarjanju v tem primeru nihče ne more govoriti. Zanemarjanje ali strokovna obravnava? Spomnimo, po hrvaških družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije petmesečnih dvojčkov, ki se zaradi rotavirusa in gripe že teden dni zdravita v bolnišnici Fran Mihaljević v Zagrebu.

Eden od dvojčkov je bil po njenih besedah privezan na posteljo, njegova oblačila so bila mokra in umazana. Na rokah sta imela papirnate tulce, plenic jima več kot očitno že dlje časa niso zamenjali. Za mamo je bilo najhuje gledati posledice na koži, ki je bila zelo rdeča.

