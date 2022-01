Inšpekcija pri nadzoru govejega mesa Izbrane kakovosti za zdaj ni ugotovila nepravilnosti

Nadzor se je izvajal v proizvodnji mesa – klavnicah. Preverjena je bila proizvodnja in prodaja v treh obratih za proizvodnjo mesa z oznako IK, so sporočili z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri sledljivosti in označevanju mesa, prodane količine pa so bile skladne s proizvedenimi.

Poleg tega se je nadzor izvajal tudi v veleprodaji in maloprodaji dveh trgovskih verig Spar in Tuš. Pri sledljivosti in označevanju mesa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Izračun masnega toka govejega mesa pa zaradi velike količine podatkov pa še poteka.

Nadzor pri nosilcih certifikatov IK goveje meso izvajajo tudi organizacije za kontrolo in certificiranje. Poročil o njihovih ugotovitvah UVHVVR še ni prejel, so še sporočili z ministrstva.