Inšpekcija pojasnjuje, da je Ron sicer nevaren pes, a ne tudi zanemarjen

"Lastnica po pravnomočnosti odločbe o dodelitvi statusa nevarnega psa ni zagotavljala predpisanih pogojev za varstvo nevarnega psa, v zvezi z ograjo, napisom, nagobčnikom in povodcem kot je to določeno v Zakonu o zaščiti živali," pojasnjujejo na UVHVVR in dodajajo, da je lastnica sicer z njim lepo ravnala.

Zaradi tega, ker zavezanka v roku 15 dni po odločbi inšpektorja ni uredila pesjaka in ute, je inšpektor skladno z zakonom odredil začasni odvzem in namestitev ter oskrbo psa v zavetišču.

Ker je lastnica vzpostavila pogoje za nevarnega psa, torej pesjak, uto in napis, so Rona vrnili.

"Ko je zavezanka izvršila odločbo in napravila pesjak ter pasjo uto, ji je bil pes vrnjen iz zavetišča. Inšpektor je ocenil tudi obnašanje stranke do psa in obnašanje psa do članov družine (pes je hodil od enega do drugega člana in izražal z obnašanjem igrivost) in ni ugotovil neskladnosti glede ravnanja z živaljo," so zaključili na inšpekciji.

V zavetišču Rona resocializirali, a se bojijo, da bo v starem okolju znova agresiven

Rona so inšpektorji po odvzemu poslali v zavetišče Brežice, kjer je prostovoljec Luka Vrbančič z njim začel učenje osnov, ki jih nezaupljivi Ron nikoli ni spoznal. Ron je hitro napredoval in po 18 dneh sta se Luka in Ron brez nagobčnika sprehajala med ljudmi. Ron je pozabil na agresijo, ki jo je kazal ob prihodu v zavetišče in iz dneva v dan napredoval.