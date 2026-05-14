Slovenija

Inšpekcija: Promet na območju avtocestnih delovišč večinoma ustrezno urejen

Ljubljana, 14. 05. 2026 15.08 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Ne.M. STA
Prometna nesreča na primorski avtocesti, 3. 5. 2026

Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Kljub temu ta delovišča predstavljajo pomemben izziv z vidika varnosti in pretočnosti prometa, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Na podlagi ugotovitev ministrstva za notranje zadeve, policije, Darsa, Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) in inšpekcijskih nadzorov je mogoče zaključiti, da trenutna delovišča na slovenskih avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv z vidika prometne varnosti in pretočnosti prometa, zlasti na prometno najbolj obremenjenih odsekih primorske avtoceste, so navedli na ministrstvu.

FOTO: Bobo

"Analize kažejo, da je večina začasnih prometnih ureditev izvedena skladno z veljavnimi predpisi in strokovnimi smernicami, pri čemer sistem vodenja prometa C2+2 kljub zoženim prometnim pasovom omogoča bistveno večjo prepustnost prometa kot alternativne rešitve z enim prometnim pasom v vsako smer," so dodali. Sistem C2+2 pomeni dva zožena pasova v vsako smer vožnje.

Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo pristojni predstavili v petek na novinarski konferenci v Ljubljani.

Vlada je namreč minuli četrtek ministrstvu za infrastrukturo naložila, naj v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Poteza je sledila nedavnim prometnim nesrečam pri delovni zapori pri Postojni, ki so promet na primorski avtocesti ohromile tudi za več ur.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki opravlja tekoče posle, je nato sklicala sestanek vseh pristojnih. Zahtevala je, naj policija in Dars pripravita podrobno poročilo o razmerah na delovišču primorske avtoceste, ki mora vključevati analizo prometne varnosti, že sprejete ukrepe za izboljšanje varnosti in pretočnosti ter nabor konkretnih dodatnih ukrepov za učinkovitejše upravljanje prometa v času del na celotni avtocestni infrastrukturi.

Naložila jima je tudi največjo možno okrepitev nadzora in dejavnosti za ozaveščanje glede varne in osredotočene vožnje na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah.

Obenem je inšpektorat za infrastrukturo pregledal delovišča in pripravil poročilo, AVP pa je posredovala predlog kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. Kratkoročne bodo pristojni upoštevali takoj, dolgoročne pa bodo na ministrstvu za infrastrukturo preučili v sodelovanju z drugimi strokovnjaki prometne stroke, so dodali na ministrstvu.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

čevapgpt
14. 05. 2026 16.32
torej ima potem jelinčič prav-narod je gl up.
sukar 1
14. 05. 2026 16.26
če bi vozili, kot je omejitev, bi bilo veliko manj problemov....poizkusite voziti 60km/h, kot je omejitev, pa bo za vami orkester luči, mimo vas pa superjunaki, ki 'edini znajo' voziti mimo 100 ali več....potem pa poka in bo pokalo vedno. Ob hitrosti omejitve, skoraj ne bi bilo problemov, pa še pomikanje bi bilo enakomerno...pa znamo vsi stopiti na gas, tako da brez pametovanja
Kviz
14. 05. 2026 16.19
Ja kaj ste pa mislili da je DARS ravnal napačno, oznake in širino so postavili po zakonih. Če pa je komu preozek vozni pas pa se naj ravna po načelu zadrge. V večini primerov je kriv voznik, zaradi prehitre vožnje ali pa nepazljivosti.
Sventevith
14. 05. 2026 16.12
Še še bomo žogali 🤣
Pig Brother
14. 05. 2026 15.45
Res? se hecate? pa kdo smo hodalci po vrvi, da mormo vozt na milimetre?
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Spoznajte japonsko gobo dolgoživosti, ki že tisočletja varuje zdravje modrecev
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
Je Macron dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Michael Jackson pred sodiščem
Otroška igra
Kmetija
Kavarna na Balkanu
