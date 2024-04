Inšpekcija: Table z italijanskimi imeni trgov v Kopru neustrezne

Na občini podpirajo prizadevanja italijanske skupnosti, da table z zgodovinskimi narečnimi imeni ulic in trgov ne bi bile odstranjene, saj za ta imena ni ustreznih slovenskih prevodov oziroma poimenovanj. Ministrstvo je zagotovilo, da skupaj z občino in drugimi deležniki išče rešitev. A po navedbah občine sestanek s predstavniki obeh strani zaenkrat ni predviden.

Nekdanja poimenovanja ulic in trgov po njihovem pojasnilu pričajo o bogati zgodovini in kulturni dediščini tega prostora, občinska komisija za področje toponomastike pa je z njimi želela javnosti ponuditi več podatkov o zgodovini mesta. Pri tem se je komisija oprla na dokument iz leta 1884, ki velja za prvi dokumentirani zapis z uradnimi poimenovanji koprskih ulic in trgov.

Na občini bodo odločbo drugostopenjskega organa upoštevali in table umaknili, če bo treba, so zatrdili. Hkrati se bodo zavzemali, da se table čim prej znova postavijo. Prizadevajo si sicer najti rešitev, ki bo zadostila tako njihovim željam kot odločbi Inšpektorata za kulturo in medije.

Po ugotovitvah inšpektorata 33 tablic z zgodovinskimi in ledinskimi imeni ulic in trgov v italijanskem oziroma beneškem narečju, ki so jih pred štirimi leti začeli nameščati na stavbe v središču mesta, niso postavili po zahtevah Zakona o javni rabi slovenščine, so v sredo poročale Primorske novice. Po njihovih navedbah je inšpektorat uvedel postopek po prejetju prijave Frančiškanskega samostana Koper, kjer so tablice ocenili kot neprimerne, ker izrazi niso prevedeni v slovenščino.

Inšpekcijo po pojasnilu občinske komisije za toponomastiko moti, da je napisani toponim samo v italijanskem jeziku, ki je bil leta 1905, ko so uradna poimenovanja koprskih trgov in ulic stopila v veljavo, uradni jezik. Po mnenju komisije različice calle, piazetta in piazzale bolj točno opredelijo značilnosti nekega trga, medtem ko slovenščina pozna le eno besedo, in to trg. A inšpekcija vztraja, da obstajajo tudi slovenske različice, navaja časnik.