Inšpekcija ugotovila, da je v hlevu preveč lastovk

"Nenapovedano sem dobila inšpekcijo za varno hrano. In kaj so mestne gospe ugotovile? Da imam v hlevu preveč ptic in da moram pod strop namestiti mrežo." To je zapis ene od zgroženih uporabnic Facebooka, ki ima doma eko kmetijo.

Ali je število ptic v hlevu res tako problematično, da se mora z njim ukvarjati inšpekcija? Sploh, ko gre za ptice, ki so jih kmetje veseli, saj na podeželju polovijo kar nekaj mrčesa. Več v oddaji Svet na Kanalu A ob 18:00.