Inšpekcija ustavila sečnjo dreves na Rožniku

Inšpektorica za naravo in vode je sredi maja Mestni občini Ljubljana izdala odločbo, s katero je ustavila posek dreves v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Občina bi morala namreč pred posekom pridobiti mnenje zavoda za varstvo narave.

Sečnja je po naročilu občine stekla decembra lani, sredi januarja pa so dela začasno ustavili zaradi razmočenega terena. Odstranitev dreves na pet hektarjev velikem območju med vodohramom Rožnik in Podrožniško potjo je z odločbo dovolil Zavod za gozdove Slovenije, a je inšpektorica po poročanju časnika Dnevnik poudarila, da bi občina morala pridobiti še naravovarstvene pogoje in mnenje Zavoda RS za varstvo narave. Po podatkih inšpektorice je podjetje Tisa, ki izvaja sečnjo, porušilo 200 odkazanih dreves od 389. Inšpekcijska odločba po navedbah Dnevnika ne dovoljuje nadaljevanja poseka, dokler občina ne pridobi omenjenih pogojev in mnenja zavoda. Občina ima pravico pritožbe na inšpekcijsko odločbo, vendar pritožba ne bo zadržala njene izvršitve. To pomeni, da občina ne sme nadaljevati poseka, tudi če bo svojo pravico iskala na ministrstvu za naravne vire in prostor, ki bo odločalo o morebitni pritožbi.

icon-expand Cerkev na Rožniku in gozd FOTO: Shutterstock

Sečnja je sicer na noge dvignila civilno družbo in posameznike, ki so nasprotovali obsegu sečnje v krajinskem parku. Predstavniki gibanja Mladi za podnebno pravičnost, Protestivala, Inštituta za politike prostora in strokovnjak meteorologije so na novinarski konferenci v začetku januarja izrazili nestrinjanje s posekom in občino pozvali k ustavitvi del.