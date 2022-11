Inšpekcija v nadzoru prodajalcu novih stanovanj prepovedala prodajo

Kot je danes objavil inšpektorat za okolje in prostor, katerega del je stanovanjska inšpekcija, so izvedli usmerjeno akcijo nadzorov oglaševanja prodaje 31 stanovanj in enostanovanjskih stavb, od tega 12 manjših stavb, ki ne potrebujejo upravnika, in 19 večjih stavb, ki ga potrebujejo. V 11 primerih je prodajo izvajal investitor sam, v 20 pa je imel sklenjeno pogodbo o prodaji in oglaševanju z nepremičninskim posrednikom.

Inšpekcija je preverjala, ali so izpolnjeni pogoji za sklepanje pogodb oz. oglaševanje nepremičnine, kot so opredeljeni v zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb. Tako so med drugim preverili, ali je prodajalec bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oz. gradi enostanovanjsko stavbo oz. stavbo z več posameznimi deli, bodisi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na podlagi katere je upravičen zgraditi enostanovanjsko stavbo oz. stavbo z več posameznimi deli.