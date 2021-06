Inšpekcija v primeru neustreznega skladiščenja odpadkov sprožila izvršbo

V Četrtni skupnosti Polje in Civilni iniciativi proti nepravilnemu skladiščenju odpadkov so v začetku tedna od pristojnih organov zahtevali, da se z odlagališča podjetja ML Surovine odstranijo vsi odpadki, ki negativno vplivajo na zdravje krajanov Zaloga. Ti so že od aprila lani opozarjali na nevzdržne razmere zaradi smradu, ki naj bi ga z nepravilnim skladiščenjem elektrofiltrskega pepela in mulja ter drugih odpadkov povzročalo omenjeno podjetje.

Inšpekcija je podjetju ML Surovine naložila sanacijo območja v Zalogu, je poudaril minister Andrej Vizjak . "Odpadki in komunalno blato so skladiščeni na neustrezen način. Povzročitelj je dobil odločbo, a roka ni spoštoval, zato se je inšpekcija odločila za izvršbo," je dejal ob robu obiska vlade v Podravju.

V ML Surovine so isti dan sporočili, da se pogajajo za odvoz z registriranimi prevzemniki v Sloveniji. "Naš poslovni partner že več kot leto dni čaka na dovoljenje za izvoz, da bi blato predali v predelavo v tujino," so še navedli.

Vizjak v Podravju o poplavni varnosti, čiščenju odpadne vode in odpadkih

Minister Vizjak je sicer današnji obisk vlade v Podravju začel z obiskom občine Slovenska Bistrica, kjer so mu predstavili problematiko poplavne varnosti in mešanih komunalnih odpadkov, medtem ko problematiko odpadnega komunalnega blata Komunala Slovenska Bistrica uspešno rešuje z izdelovanjem materiala za gradnjo pregrad.

Z županom Občine Slovenska Bistrica Ivanom Žagarjem in direktorjem Komunale Slovenska Bistrica Maksimiljanom Tramškom se je Vizjak danes pogovarjal o potrebni nadgradnji sistema čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, pa tudi o tem, kaj si lahko lokalne skupnosti obetajo od prihajajočih razpisov ter načrta za okrevanje in odpornost.

"Trudimo se, da bi na področju ravnanja z odpadki oz. vseh, tudi občinskih gospodarskih javnih služb, pomagali lokalnim skupnostim, da izvedejo investicije čim prej. Hkrati smo govorili o poplavni varnosti, prihajajočih ukrepih dodatne zaščite širšega območja povodja Drave in ukrepih, ki so povezani z občino," je v izjavi za medije po obisku v centru za ravnanje z odpadki na Pragerskem dejal minister.

Glede čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnim blatom je Vizjak poudaril, da so po eskalaciji težav, ki so se pokazale ob nelegalno odloženem blatu na območju Pivole, skupaj s komunalno zbornico oblikovali rešitve, kako ravnati v prihodnje.

Ponovil je, da želijo vzpostaviti nekaj monosežigalnic komunalnega blata. V zvezi s tem bodo znova povprašali občine, ali se želi katera pridružiti, medtem ko komunalno blato že kurijo v sežigalnici pri Celju. Obenem bodo sofinancirali študijo izvedljivosti sežigalnic na čistilnih napravah v Ljubljani in Mariboru ter sofinancirali naprave za termično obdelavo, je dejal.

Računa, da se bo problem rešil v nekaj letih, v vmesnem času pa je rešitev, da se komunalno blato skupaj s pepelom uporabi za izdelavo posebnega materiala oz. kompozita. Cilj je, da v nekaj letih postanemo samozadostni na tem področju, je dejal minister, ki danes na terenu v zvezi s tem pričakuje veliko vprašanj, tudi zato, ker ima občutek, da je v javnosti prisotno prepričanje, da država nima načrta, kaj s tem. Minister zagotavlja, da ga ima.

Dejal pa je še, da so ob dogajanju v Pivoli zaznali potrebo po dodatni uskladitvi pristojnosti v primerih, ko se je treba hitro odzvati. "Z upravo za zaščito in reševanje se je še treba uskladiti in dogovoriti, kako in kaj, ter jasno začrtati protokole ukrepanja," je dejal minister in dodal, da so zdaj zadeve stekle. V Pivoli imajo pri sanaciji srečo z vremenom, je še dodal minister, ki verjame, da bo sanacija hitro zaključena.

V Slovenski Bistrici jim je uspelo najti rešitev glede komunalnega blata

Na Komunali Slovenska Bistrica so se po besedah direktorja problematike komunalnega blata hitro zavedeli in se o rešitvi s poslovnim partnerjem dogovorili leta 2019, ko so začeli blato predelovati v poseben proizvod, ki ga uporabljajo na odlagališču nenevarnih odpadkov za gradnjo pregrad. Tako imajo po besedah Tramška popoln nadzor nad vsem blatom.

Tudi župan Občine Slovenska Bistrica Žagar je ocenil, da pri njih sistem ravnanja s komunalnim blatom dobro deluje, da pa je treba ta vprašanja sistemsko rešiti na območju celotne Slovenije. Žagar rešitev za blato vidi v termični obdelavi, podobno meni tudi glede mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer pa je izpostavil predvsem nujnost ozaveščanja, da bi se količine odpadkov močno zmanjšale.

Ob obisku Podravja se bo minister Vizjak danes, kot je še dejal, pogovarjal tudi o vodooskrbi, ki ponekod še ni urejena. Glede tega je izrazil upanje, da bo v četrtek predsednica Evropske komisija Ursula von der Leyen predstavila sklep, da je načrt za okrevanje in odpornost potrjen, ker bo to predpogoj za objavo razpisov tudi na tem področju. Občine pa minister poziva, naj pravočasno pripravijo vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja.